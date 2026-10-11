Мајка убијеног Дејана Костића Деле се огласила са гробља

Аутор:АТВ редакција
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Мира Костић, мајка убијеног Дејана Костића Деле, други рођендан свог сина након његове смрти, дочекала је на гробљу.
"Чекам правду, али ње нема. Куцала сам на сва врата. Једни су ме молили да не причам да сам код њих била, други само слијежу раменима. Ништа се не дешава, мог Дејана нема, а они су на слободи", кроз сузе и јецајући говори Мира.
Од јануара прошле године, када је остала без сина, њен живот обиљежавају туга, чекање и осјећај да су њени вапаји без одговора.
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"Све више ме обузима нешто што не могу описати ријечима. Имам унука и њему желим да обезбиједим све, али ја сам изгубила јединог сина, мога Дејана и ту бол не могу ничим да ублажим. Све мајке знају о каквој боли говорим, ту не помажу никакве терапије", прича огорчена Мира.
За њу, каже, вријеме не олакшава патњу, напротив, сваки нови дан доноси исто питање, а сваки изостанак одговора продубљује осјећај беспомоћности.
Немања Сјеница осумњичен је за тешко убиство, Никола Кос за тешко убиство у помагању, Јеленко Копрановић, тешко убиство у подстрекавању, а Јовица Грујић за помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
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"У наведеном предмету до сада су предузете бројне истражне радње, неке од тих радњи се и даље предузимају, а прибављају се и докази путем међународне правне помоћи. Рјешењем судије за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, према осумњиченом Ј.К. на снази су мјере забране, забрана путовања уз привремено одузимање путних исправа, забрана састајања и комуникације за одређеним лицима и наредба да се повремено јавља државном органу према осумњиченом Н.К. на снази су мјере забране напуштања боравишта и забрана путовања уз привремено одузимање путних исправа, забрана састајања и комуникација са одређеним лицима, и наредба да се повремено јавља државном органу", одговорили су из бањалучког Окружног јавног тужилаштва, преноси "Српска инфо".
На снази је Интерполова потјерница за Немањом Сјеницом, а наредбу је још 14. јануара прошле године издао Окружни суд у Бањалуци.
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Дарко Кременовић, адвокат Копрановића и Коса, потврдио је кратко да су на снази мјере забране за његове брањенике и да истрага у овом случају и даље траје.
Подсјетимо, Дејан Костић Дела убијен је 11. јануара прошле године испред ресторана Стара Ада.
Након притвора у међувремену су осумњичени пуштени да се бране са слободе уз мјере забране, док је Немања Сјеница и даље недоступан и за њим је расписана међународна потјерница.
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