Одговоран у служби, капитен на терену: Слободан је млади полицајац и фудбалер из Брода

Аутор:Биљана Стокић
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Слободан је три године свакодневно у служби грађана. Један је од најмлађих полицајаца у Броду.
Младић све стиже и сваки полицијски задатак обавља одговорно, савјесно и без грешке. Униформа за њега није само дио радне опреме, већ дужност да служи свом народу.
"Најтеже ми падају саобраћајне незгоде са смртним посљедицама, а највећи понос да можемо служити грађанима Брода и Републике Српске. Сви од малих ногу имамо некакве амбиције. Ја сам имао амбицију да постанем фудбалер, а да будем полицајац", рекао је Слободан Пејичић, полицијски службеник у Полицијској станици Брод.
И зато, када заврши смјену, плаву униформу мијења за спортску опрему. Тимски дух остаје исти. Слободан је капитен Клуба малог фудбала у Броду.
"Овдје сам од почетка своје каријере. Направили смо највећи успјех што се тиче бродског спорта и клуба. Ушли смо у Премијер футсал лигу БиХ што је највећи ранг такмичења у нашој држави. Као круна каријере, стигао је позив за репрезентацију БиХ", рекао је Слободан Пејичић, полицијски службеник у Полицијској станици Брод.
А све се то постиже уз рад, ред и дисциплину. Слободан и на послу и у спорту, срце оставља на терену. Као такав, на понос је Полицијске станице Брод, али и Клуба малог фудбала.
"Слободан је особа која има свој став. Само његово држање, сам његов однос, нема ту пуно некаквих калкулација. Видите то одмах по његовој одговорности", рекао је Жарко Кузмановић, замјеник командира у Полицијској станици Брод.
"Као саиграча гледамо да буде један примјер свим играчима, даје свој максимум што се тиче свих обавеза увијек је ту. Зато и јесте капитен, један од примјера играча и даје подршку и млађим играчима", рекао је Бојан Петрић, фудбалер и тренер у Клубу малог фудбала Брод.
Одговоран у служби, капитен на терену. Слободан је остао досљедан својим дјечачким сновима. Свакодневно је на путу између Полицијске станице и Спортске дворане. Плава униформа и спортски дрес јесу различити, али оно што их, ипак повезује, јесу част, одговорност и спремност да се увијек да најбоље од себе.
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