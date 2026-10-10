Обиљежена 31 година од страдања Срба у западној Крајини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Навршила се 31 година од прогона више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина.
Током ове акције у јесен 1995. године убијене су 2.214 особе 753 цивила и 1.461 борац Војске Републике Српске, док се и даље трага за још 149 цивила и 79 војника.
"10. октобар је један од најтежих дана за становништво Мркоњић Града и свих општина која су тих дана доживјели, могу слободно рећи етничко чишћење. Посебно за породице које су изгубиле некога свог. Стојимо на мјесту на којем се налазе посмртни остаци цивила и за све те породице овај дан је један од најтежих", истакла је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
Локалне власти са подручја Мркоњић града поручују да то што до данас нико није одговарао за ове злочине не смије зауставити борбу за истину.
"Када смо се вратили ове просторе видјели смо заиста страшне призоре. Поред порушених објеката, запаљених и уништених, пронашли смо, наравно и масовну гробницу, највећу на територији Републике Српске. Ту је ексхумирано 181 тијело, али исто тако и широм наше општине, Оно што нас боли и тишти јесте што за те злочине нико никад одговарао није", рекао је начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић.
Посебно је наглашена потреба да се о страдању српског народа говори отворено на свим нивоима. Кључни задатак је институционално јачање Републике Српске и системско побољшање положаја борачке популације.
"Наше је да ово обиљежавамо, да о овоме причамо, да ово објашњавамо дјеци. А на институцијама да појачавамо статус борца и да се боримо. Правда кажу да је спора али је овдје преспора, али ћемо је дочекати. Али је наш свети задатак да се о овом пише", изјавио је премијер Републике Српске Саво Минић.
Полагањем вијенаца на масовној гробници и Централном споменику, те пригодним програмом, одана је почаст свим страдалима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
47
21
37
21
32
21
15
Тренутно на програму