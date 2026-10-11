За колико пара можете изнајмити ауто у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Изнајмљивање аутомобила у Бањалуци годинама не јењава, посебно током љетне сезоне, а цијене се крећу од 50 КМ за мања возила до 130 КМ за аутомобиле веће класе, док на цијену утичу дужина најма, број километара и прелазак границе.
Како каже један од бањалучких рентакар оператера, грађани се најчешће одлучују за мања и јефтинија возила, док се током сезоне траже и аутомобили средње класе, као и путнички комбији.
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"Изнајмљивање мањих аута кошта око 70 КМ, ако је најам до три дана, а ако је мало више дана, онда 50 КМ или 60 КМ. За средњу класу износи од 80 КМ до 100 КМ марака, док је за већа возила 120 КМ до 130 КМ. Све зависи од броја дана, километара, преласка границе, то су фактори који утичу на цијену", рекао је он.
Додао је да грађани углавном траже што повољнију варијанту, односно мање аутомобиле, док се возила средње класе такође изнајмљују, посебно када за тим постоји потреба.
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Када је ријеч о корисницима, према његовим ријечима, грађани Бањалуке аутомобиле изнајмљују углавном за пословне потребе, док фирме из Бањалуке чешће користе рентакар услуге за пословна путовања.
"Што се тиче Бањалучана, они изнајмљују аутомобиле, али ријетко, више се возила траже за потребе неких фирми, у сврху неких пословних путовања. Неке фирме које, на примјер, имају посао у Бањалуци и Словенији често узму возило овдје. Грађани изнајме ауто за своје потребе, али тога је мање", рекао је он.
Странци, како наводи, аутомобиле најчешће изнајмљују након доласка авионом, па је бањалучки аеродром једно од главних мјеста преко којих долазе корисници рентакар услуга.
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Иако је потражња већа током љета, саговорник наводи да интересовање постоји и ван главне сезоне, али да су ове године примијетили промјену у дужини најма.
"Није да је мања потражња. Сезона је ове године била мало чудна. Било је доста најмова, али су били краћи, по три, четири, седам или девет дана. Није било оних као прошле и претпрошле године, када су аута узимали по 20 или мјесец дана", рекао је он, преноси портал "Независне".
Додао је да на тржишту послује већи број рентакар компанија које нису из Бањалуке, али своје услуге пружају на подручју града.
Саговорник није могао прецизирати да ли је укупна зарада у овој сезони била већа или мања у односу на претходне године, наводећи да сезона још није завршена.
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