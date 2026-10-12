Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Сезона гријања у Бањалуци почеће у четвртак, 15. октобра, или раније ако просјечна дневна температура два дана узастопно буде 12 степени Целзијусових или нижа, речено је у предузећу Еко топлане.
Из овог предузећа су подсјетили потрошаче да обаве посљедње припреме инсталација за безбједан, неометан и квалитетан процес испоруке топлотне енергије што, између осталог, подразумијева одзрачивање радијатора и провјеру вентила и термостатских глава на радијаторима.
Напоменули су да су функционалне пробе система даљинског гријања почеле у суботу, 10. октобра, и да подразумијевају и топле пробе, али да то није почетак сезоне гријања.
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Апелују да потрошачи не пријављују квар корисничком сервису јер им радијатори нису топли.
"Ако дође до цурења воде на инсталацијама неопходно је одмах пријавити на бесплатан инфо-број 0800/502-12 како би екипе изашле на терен и испустиле воду из дијела система, док се квар не отклони", појаснили су из Еко топлана.
(Срна)
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