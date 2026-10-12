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Сибирски лимун родио у Бањалуци

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12.10.2026 10:30

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Сибирски лимун родио у Бањалуци
Фото: Срна

Сибирски лимун родио је у дворишту у бањалучком насељу Обилићево, гдје плодови који подсјећају на мандарине данима маме погледе пролазника.

Ријеч је о биљци која сазријева у овом мјесецу, те подноси и температуру од минус 30 степени Целзијуса.

То је листопадни грм или мање стабло чији су свјежи плодови изузетно богати витамином Ц, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лимун

Бања Лука

Воће

Обилићево

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