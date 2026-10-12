Сибирски лимун родио у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Сибирски лимун родио је у дворишту у бањалучком насељу Обилићево, гдје плодови који подсјећају на мандарине данима маме погледе пролазника.
Ријеч је о биљци која сазријева у овом мјесецу, те подноси и температуру од минус 30 степени Целзијуса.
То је листопадни грм или мање стабло чији су свјежи плодови изузетно богати витамином Ц, пише Срна.
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