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Још један предиван гест у Бањалуци: Младићу враћен изгубљени новчаник

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09.10.2026 15:14

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Пронађен новчаник у Бањалуци
Фото: Фејсбук

Након што је јуче једна Бањалучанка показала велико срце и експресно вратила пронађени новчаник власници, из града на Врбасу нам данас стиже још једна дивна прича.

Наиме, на једној Фејсбук страници објављена је фотографија новчаника који је пронашао анонимни корисник.

Уз фотографију је написао податке власника и локацију на којој га је оставио како би се пронађени предмет што прије вратио.

Прича је убрзо добила епилог па се једна госпођа јавила у коментару и потврдила да је власник преузео документе и новчаник.

Подсјећамо, слична ситуација десила се и јуче, о чему је АТВ већ писао што можете прочитати на линку у наставку.

илу-новчаник-03042026

Бања Лука

Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

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Тагови :

новчаник

Бањалука

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