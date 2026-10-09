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Ухапшен мушкарац због пријетњи бомбашким нападима на Бијелу кућу

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09.10.2026 15:56

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Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

У Аризони је ухапшен мушкарац који је слао мејлове са пријетњама бомбашким нападима на Бијелу кућу и друге локације у Вашингтону, саопштило је надлежно тужилаштво.

Ухапшен је Џејкоб Арон Хикс (46) из Тусона и против њега је поднесена кривична пријава због упућивања пријетњи наношењем повреда.

"Хикс је оптужен да је 23. септембра послао електронску поруку у којој је запријетио извођењем бомбашких напада на Бијелу кућу и друге локације на подручју Вашингтона", наводи се у саопштењу Тужилаштва округа Аризона.

Према наводима из кривичне пријаве, мушкарац је пријетеће поруке слао електронском поштом једној телевизијској станици у Тусону, која је потом обавијестила надлежне органе.

Током истраге пронађене су и додатне сличне поруке, упућене различитим новинским агенцијама, наводи се у саопштењу, уз напомену да истрагу води ФБИ уз помоћ Тајне службе САД, преноси Срна.

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Тагови :

Бијела кућа

бомбашки напад

хапшење

пријетње

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