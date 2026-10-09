Ухапшен мушкарац због пријетњи бомбашким нападима на Бијелу кућу

Аутор:АТВ редакција
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У Аризони је ухапшен мушкарац који је слао мејлове са пријетњама бомбашким нападима на Бијелу кућу и друге локације у Вашингтону, саопштило је надлежно тужилаштво.
Ухапшен је Џејкоб Арон Хикс (46) из Тусона и против њега је поднесена кривична пријава због упућивања пријетњи наношењем повреда.
"Хикс је оптужен да је 23. септембра послао електронску поруку у којој је запријетио извођењем бомбашких напада на Бијелу кућу и друге локације на подручју Вашингтона", наводи се у саопштењу Тужилаштва округа Аризона.
Према наводима из кривичне пријаве, мушкарац је пријетеће поруке слао електронском поштом једној телевизијској станици у Тусону, која је потом обавијестила надлежне органе.
Током истраге пронађене су и додатне сличне поруке, упућене различитим новинским агенцијама, наводи се у саопштењу, уз напомену да истрагу води ФБИ уз помоћ Тајне службе САД, преноси Срна.
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