Наставник физичког из Градишке осуђен на 18 мјесеци затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци осудио је Данијела Тодоровића на двије и по године затвора, а Огњена Шоботу и наставника физичког васпитања Александра Грандића сви из Градишке на по 18 мјесеци због трговине дрогом у предмету ”Галерија”.
Након поновљеног поступка Тодоровић и Грандић су оглашени кривим за кривична дјела неовлаштене производње и промета дрогом и омогућавање уживања дроге, а Шобота за омогућавање уживања дроге. У казну им је урачунато вријеме проведено у притвору у којем су провели више од 17 мјесеци.
Тодоровић, Шобота и Грандић раније су били ослобођени оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење.
Хроника
Липовцу шест година затвора, наставник и остали ослобођени оптужбе за трговину дрогом!
У истом предмету правоснажно је осуђен Саша Липовац на шест година затвора. Послије споразумног признања кривице Страхиња Дринић је осуђен на три и по године затвора, фризер Мирко Радак на три године и Никола Јанковић на годину дана затвора.
Група је ухапшена у октобру 2023. године у полицијској акцији кодног назива ”Галерија”. На терет им је стављено да су од друге половине 2021. до 11. октобра 2023. године на подручју Градишке неовлаштено набављали и продавали кокаин, спид, екстази и марихуану. Током акције заплијењено је 27 грама кокаина, 400 грама спида, таблете екстазија и мања количина марихуане.
Хроника
Подигнута оптужница против седам ухапшених у акцији ”Галерија”
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Тренутно на програму