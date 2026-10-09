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Наставник физичког из Градишке осуђен на 18 мјесеци затвора

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09.10.2026 16:33

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Наставник физичког из Градишке осуђен на 18 мјесеци затвора

Окружни суд у Бањалуци осудио је Данијела Тодоровића на двије и по године затвора, а Огњена Шоботу и наставника физичког васпитања Александра Грандића сви из Градишке на по 18 мјесеци због трговине дрогом у предмету ”Галерија”.

Након поновљеног поступка Тодоровић и Грандић су оглашени кривим за кривична дјела неовлаштене производње и промета дрогом и омогућавање уживања дроге, а Шобота за омогућавање уживања дроге. У казну им је урачунато вријеме проведено у притвору у којем су провели више од 17 мјесеци.

Тодоровић, Шобота и Грандић раније су били ослобођени оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење.

хапсенје липовац градиска

Хроника

Липовцу шест година затвора, наставник и остали ослобођени оптужбе за трговину дрогом!

У истом предмету правоснажно је осуђен Саша Липовац на шест година затвора. Послије споразумног признања кривице Страхиња Дринић је осуђен на три и по године затвора, фризер Мирко Радак на три године и Никола Јанковић на годину дана затвора.

Група је ухапшена у октобру 2023. године у полицијској акцији кодног назива ”Галерија”. На терет им је стављено да су од друге половине 2021. до 11. октобра 2023. године на подручју Градишке неовлаштено набављали и продавали кокаин, спид, екстази и марихуану. Током акције заплијењено је 27 грама кокаина, 400 грама спида, таблете екстазија и мања количина марихуане.

хапсенје липовац градиска

Хроника

Подигнута оптужница против седам ухапшених у акцији ”Галерија”

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

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Подијели:

Тагови :

Окружни суд Бањалука

Акција ”Галерија”

Градишка

трговина дрогом

пресуда

Александар Грандић

Данијел Тодоровић

Огњен Шобота

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