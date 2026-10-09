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Бившој партнерки пријетио убиством, па је покушао ударити аутомобилом

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09.10.2026 11:40

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Бившој партнерки пријетио убиством, па је покушао ударити аутомобилом
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Е.Т. због насиља у породици над бившом ванбрачном супругом С.О. којој је пријетио убиством и покушавао да је удари аутомобилом.

Према оптужници Е.Т. је због насиља над С.О. имао изречене мјере забране приближавања на удаљености од 50 метара, као и забрану комуницирања које је прекршио 1. августа ове године у Источној Илиџи.

”Осумњичени је у вечерњим часовима на Тргу Илиџанске бригаде аутомобилом ”мерцедес” пресрео бившу емотивну партнерку и препречио јој пут. Потом јој је кроз прозор пријетио ријечима: ”Дрољо, убићу те. Ако те не убијем ја, убићеш се сама, па ће ти узети дијете”. Након тога је наставио да јој се обраћа ријечима: ”Џаба си се преселила, неће ти помоћи ни ова полиција“, да би се потом упутио у непознатом правцу”, наводи се у оптужници.

Све је кулминирало 4. августа око 20.30 часова када је у истој улици Е.Т. аутомобилом покушао да удари у С.О.

”Она је избјегла удар тако што се склонила у страну и наслонила на аутомобил”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу. Уколико се докаже кривица Е.Т. пријети новчана казна или казна до три године затвора.

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Подијели:

Тагови :

насиље у породици

Оптужница

ОЈТ Источно Сарајево

Пријетње смрћу

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