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Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор

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09.10.2026 11:25

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Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је осуђеника М.С. из Требиња јер се није јавио на издржавање казне од шест мјесеци затвора.

Њега су јуче око 12.15 часова лоцирали и ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Требиње.

”Осуђени је лишен слободе по наредби Основног суда у Требињу из априла ове године јер се није јавио на издржавање казне затвора у трајању од шест мјесеци због учињеног кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога. Исти дан је спроведен у КПЗ Требиње и предат на даље поступање службеницима овог завода”, саопштила је Судска полиција.

Додају да је осуђеник дуже вријеме избјегавао одлазак у затвор, а ради се о вишеструком повратнику у вршењу кривичних дјела у вези са злоупотребом дрога.

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Тагови :

Бјегунац

издржавање казне затвора

Судска полиција РС

хапшење

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