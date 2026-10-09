Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Републике Српске ухапсила је осуђеника М.С. из Требиња јер се није јавио на издржавање казне од шест мјесеци затвора.
Њега су јуче око 12.15 часова лоцирали и ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Требиње.
”Осуђени је лишен слободе по наредби Основног суда у Требињу из априла ове године јер се није јавио на издржавање казне затвора у трајању од шест мјесеци због учињеног кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога. Исти дан је спроведен у КПЗ Требиње и предат на даље поступање службеницима овог завода”, саопштила је Судска полиција.
Додају да је осуђеник дуже вријеме избјегавао одлазак у затвор, а ради се о вишеструком повратнику у вршењу кривичних дјела у вези са злоупотребом дрога.
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