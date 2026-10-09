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Полиција затекла малољетника и двије особе како конзумирају дрогу са мобилног телефона

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09.10.2026 10:40

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција затекла је јуче три особе, међу којима је и један малољетник, како са екрана мобилног телефона конзумирају бијелу прашкасту материју која изгледом подсјећа на кокаин.

Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, полицијски службеници су током обављања редовних послова уочили три особе, а утврђено је да је ријеч о малољетнику и лицима М.М. и М.Д. из Бањалуке, која су ухапшена.

Приликом полицијске контроле код М.Д. пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која изгледом подсјећа на марихуану.

Код малољетника је пронађена и одузета бијела прашкаста материја која подсјећа на кокаин, као и двије таблете за које није имао пратећу медицинску документацију.

Против М.М. и М.Д. биће издати прекршајни налози због кршења Закона о јавном реду и миру и Закона о производњи и промету опојних дрога, док ће против малољетника бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.

Из полиције наводе да су све мјере и радње према малољетнику предузете у присуству родитеља.

Против родитеља ће, такође, бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 27. Закона о јавном реду и миру.

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Тагови :

Дрога

Бањалука

малољетник

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