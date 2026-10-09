Након искључења Петровића: Сретен Вучковић именован за повјереника градског одбора

Аутор:АТВ редакција
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Након искључења Љубише Петровића из СДС-а данас је за повјереника градског одбора странке у Бијељини именован Сретен Вучковић, саопштено је из СДС-а.
Петровић је годинама био повјереник СДС-а у Бијељини, гдје ни до сада није формиран градски одбор странке.
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Задатак новог повјереника је да се изврши ревизија чланства, формирају мјесни одбори и спроведу унутарстраначки избори, а рок за формирање градског одбора СДС-а у Бијељини је 60 дана.
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Подсјећамо, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић искључен је из чланства Српске демократске странке (СДС), одлуком предсједника ове странке Бранка Блануше.
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Петровић је искључен због грубог кршења Статута СДС-а који предвиђа поштовање одлука органа Главног одбора и Предсједништва о кандидатурама за инокосне функције и јавне подршке кандидатима других политичких странака на изборима.
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"Именованом престају сва права и обавезе које произилазе из Статута СДС-а. Одлука ступа на снагу даном доношења", наводи се у одлуци.
Подсјећамо, Петровић је јавно пружао подршку Небојши Вукановићу као кандидату за члана Предсједништва БиХ из реда српског народа, иако је СДС имао свог кандидата.
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