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Након искључења Петровића: Сретен Вучковић именован за повјереника градског одбора

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09.10.2026 11:33

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Након искључења Петровића: Сретен Вучковић именован за повјереника градског одбора
Фото: Facebook

Након искључења Љубише Петровића из СДС-а данас је за повјереника градског одбора странке у Бијељини именован Сретен Вучковић, саопштено је из СДС-а.

Петровић је годинама био повјереник СДС-а у Бијељини, гдје ни до сада није формиран градски одбор странке.

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Задатак новог повјереника је да се изврши ревизија чланства, формирају мјесни одбори и спроведу унутарстраначки избори, а рок за формирање градског одбора СДС-а у Бијељини је 60 дана.

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Подсјећамо, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић искључен је из чланства Српске демократске странке (СДС), одлуком предсједника ове странке Бранка Блануше.

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Петровић је искључен због грубог кршења Статута СДС-а који предвиђа поштовање одлука органа Главног одбора и Предсједништва о кандидатурама за инокосне функције и јавне подршке кандидатима других политичких странака на изборима.

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"Именованом престају сва права и обавезе које произилазе из Статута СДС-а. Одлука ступа на снагу даном доношења", наводи се у одлуци.

Подсјећамо, Петровић је јавно пружао подршку Небојши Вукановићу као кандидату за члана Предсједништва БиХ из реда српског народа, иако је СДС имао свог кандидата.

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Тагови :

Љубиша Петровић

СДС

Бијељина

Бранко Блануша

Сретен Вучковић

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