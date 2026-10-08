Шта задржати, чега се одрећи: Посланичка клупа или начелничка фотеља?

Аутор:Кристина Секерез
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Посланичка клупа или начелничка фотеља – пред начелницима и градоначелницима који су освојили мандат у Народној скупштини Републике Српске сада је одлука шта ће задржати, односно чега ће се одрећи. Преломио је Бојо Гашановић, још само неко вријеме начелник општине Источни Стари Град. Сели се у посланичке клупе.
"Желим тамо да поставим пар тема, да се чује глас малих локалних заједница и поготово да се чује глас из Источног Сарајева и моја кандидатура била је везана за пролазак у Народну скупштину", рекао је Бојо Гашановић, начелник општине Источни Стари Град.
На челу својих градова и општина остају Слободан Јавор и Јован Катић. Начелник Источног Новог Сарајева се кандидовао због бољег резултата странке, те да на пола мандата изваже има ли и даље повјерење становника. Каже, није заваравао бираче.
"2024. године изабран на период од четири године и сматрао сам да не би било коректно према гласачима који су ми те 2024. године дали повјерење на четири године. Из тог разлога сам потпуно искрено изашао пред све бираче и становнике општине Источно Ново Сарајево и рекао, ако дођем у ситуацију да освојим мандат и освојим одређен број гласова, који је довољан за улазак у Народну скупштину, што се и десило, да тог тренутка враћам мандат и остајем начелник општине", рекао је Јован Катић, начелник општине Источни Стари Град.
"Да сам ја и раније рекао да идем да дам свој допринос у овим изборима, да политику презентујем коју смо до сада радили, политику СНСД-а, нашег руководства и драго ми је што су то грађани препознали и дали ми повјерење скоро 5.000 гласача", рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
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Ни Лакташи не би требало да остану без градоначелника. Мирослав Бојић каже да највјероватније неће прихватити мандат у Парламенту. Коначну одлуку ће донијети у договору са руководством странке. Повјерење гласача су добили и начелници Пала и Модриче, те градоначелник Бањалуке. Дејан Којић и Јовица Радуловић данас нису хтјели да саопште одлуку. Драшко Станивуковић није одговарао на наше позиве. То да су такви кандидати на листама није новост. Питање је ко умјесто њих постаје народни трибун.
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"Лошија је ствар што иза њих долазе кандидати којима грађани нису дали повјерење. Неће то бити само једно помјерање. У неким ситуацијама имамо два-три помјерања и ти кандидати за које грађани нису гласали постају посланици", рекао је Драгомир Вуковић, аналитичар.
Пред вратима су избори тамо гдје локална фотеља остане празна. Тако ће општина с почетка приче на пријевремене изборе за начелника. Бојо Гашановић каже да је СДС већ спреман. Тада би њихов кандидат требало да буде Његош Плакаловић.
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