Кратак је пут од дипломатије до глоговог коца

Аутор:Весна Азић
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Глогов колац у срце Милорада Додика, тако се, према ријечима бившег америчког амбасадора Мајкла Марфија, Европска унија требало да обрачуна са лидером СНСД-а док је за то имала прилику. Није Марфи више амбасадор, али му је Додик, очигледно, остао недовршен посао.
Годинама је из Сарајева дијелио политичке лекције, а сада из дипломатске пензије призива глогов колац. Онај исти којим су Срби у народним предањима пробадали вампире. Изгледа да је Марфи исцрпио дипломатски рјечник, па је помоћ потражио код Саве Савановића.
"ЕУ би могла зажалити због своје одлуке да умањи пријетњу коју представља господин Додик и због настојања да га удобровољи умјесто да му забије глогов колац у срце када је за то имала прилику", објавио је Мајк Марфи.
Српска народна предања добро памте глогов колац. Њиме се, по вјеровању пробада вампир да се више не би враћао међу живе. Марфи је, могло би се рећи, одлучио да стару балканску митологију пресели у савремену дипломатију. Само што нема више ни вампира ни натприродних сила, a ни Марфијеве дипломатије. Постоје избори, политичке странке и бирачи. Остаје нејасно откуд бившем амбасадору потреба да о политичару којег годинама бира народ говори језиком којим се у народним причама истјерују нечисте силе.
"То није метафора. То није стилско средство. То је позив на физичко уклањање једног политичара. А глогов колац није никаква апстракција - то је оно чиме се убија човјек и онда га остављате да га народ гледа. Марфи је то написао јавно, на мрежи којој има приступ цијели свијет", истакао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Република Српска
Додик поручио Марфију: Не волиш ни сопствени народ, носи се дођавола
Политички вампир из Марфијеве метафоре, по његовом сопственом признању, највећи је побједник избора. Некадашњи амерички амбасадор оптужује нову америчку администрацију да је прихватила Додикову агенду и извукла га из политичке изолације. Бриселу замјера што није био одлучнији. Наставио би Марфи тамо гдје је стао, само што му је мандат истекао, а политика Вашингтона се промијенила.
"И ту Марфи показује нешто више од мржње према српском народу. Он показује мржњу према сопственом, америчком народу. Потцјењује изборну вољу Американаца. Потцјењује њихову добру намјеру. Потцјењује чињеницу да напуштање политике притисака и санкција у БиХ није на своју руку смислио појединац - него је амерички народ изабрао ту политику и демократски изабрао да напусти ону којој припада овај наручилац убиства Мајкл Марфи", истакао је Додик.
Након избора, нашао је Марфи за сходно да дијели и друга политичка свједочанства. Петице за ЦИК и Кристијана Шмита, пролазне оцјене за Човића и СДА. Јединице за грађански концепт и европски пут БиХ. Ако сте мислили да је ту крај, не није. Ни он није остао неоцијењен.
"Има образа јавиће се. Закухао чорбу и побјегао. Сахранио грађански концепт преко Шмита. Човића ојачао до неслућених висина, а као посљедицу и Додика. СДА дао популарност суспендовањем Устава. Готово све што је урадио урадио је погрешно''
"Да је био добар не би био бивши".
"Дејтон легаси - безначајни политичари и дипломате који су преко луђачке кошуље и локалних кабадахија себи придавали значај"
"Ти си нас уништио", неки су од коментара.
Можда је у цијелој причи најзанимљивије то што Марфи није задовољан ни побједницима ни губитницима, ни Вашингтоном ни Бриселом. Само још није објаснио ко је одговоран за политичку стварност коју је, између осталог, и сам потпомагао да се обликује.
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