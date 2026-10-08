Унапријеђено стање на тржишту осигурања у Републици Српској

Аутор:Валерија Илић
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Технолошке иновације, заштита од климатских ризика и борба против превара у осигурању биле су у фокусу Дана осигурања Републике Српске.
Стање на тржишту осигурања у Српској је унапријеђено, а грађани све више препознају значај осигурања имовине и живота, као и колико осигуравајућа друштва могу да доведу до стабилности у њиховом животу и пословању, неке су од порука са конференције "ДОРС 2026".
"Могу да се похвалим да смо заједно са оба министарства финансија и ово двоје људи, успјели да остваримо једну значајну ствар и да уведемо централну електронску евиденцију као јединствену базу свих података осигураника и полиса у Републици Српској чиме смо постигли равнотежу на тржишту и некадашњу нелојалну конкуренцију смањили на задовољавајући ниво", рекао је Бојан Поповић, предсједник Скупштине Удружења друштва за осигурање Привредне коморе Републике Српске.
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Конференција је окупила велики број осигуравајућих друштава из БиХ, Европе и региона, што је потврда да се добрe праксе могу научити од Републике Српске – истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара.
"Суштина овог симпозијума, односно конференције јесте у сљедећем да осигураник буде задовољан и брзо дође до свог новца, да осигуравајућа друштва имају јаку капиталну основу како би могли отплаћивати штете, али и како би могли улагати у Републику Српску и да на такав начин доприносе расту БДП-а и пуњењу јавних фондова", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ,
Најважније је не изгубити корак са временом – каже Зора Видовић, додаје да је повјерење осигураника јако важно, те да од тога и зависи успјех сваког осигуравајућег друштва.
"У овом времену јако брзог развоја технологија и начина живота на који сад живимо, не смије се изгубити темпо, јер држањем тога темпа, држањем нивоа развоја, осигуравајуће куће ће засигурно обезбиједити повјерење осигураника", истакла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Ова конференција прилика је да се размотре значајне теме, које се односе на рад сектора осигурања. На првом мјесту упаређење тржишта кроз различите иновације и дигитализацију.
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