Додик поручио Марфију: Не волиш ни сопствени народ, носи се дођавола

Не јављам се поводом њега, него због њих. Мајкл Марфи, бивши амбасадор САД у БиХ, јавно је написао да је ЕУ требало да ми "забије глогов колац у срце" када је за то имала прилику. То није метафора. То није стилско средство. То је позив на физичко уклањање једног политичара. А глогов колац није никаква апстракција - то је оно чиме се убија човјек и онда га остављате да га народ гледа. Марфи је то написао јавно, на мрежи којој има приступ цијели свијет. И није то "касна анализа". То је позив све слабијој ЕУ да настави политику чији су креатори он и Шмит. Један је наметао Изборни закон петнаест пута, други сада јавно рачуна колико је пропуштено да се неко убије на вријеме. Двије године су кукали. Двије године су измишљали, подметали, судили, пријетили. И ево их - - и даље кукају. Корумпиране, на све спремне елите којима припада и Мајкл Марфи. И ту Марфи показује нешто више од мржње према српском народу. Он показује мржњу према сопственом, америчком народу. Потцјењује изборну вољу Американаца. Потцјењује њихову добру намјеру. Потцјењује чињеницу да напуштање политике притисака и санкција у БиХ није на своју руку смислио појединац - него је амерички народ изабрао ту политику и демократски изабрао да напусти ону којој припада овај наручилац убиства Мајкл Марфи. Доналд Трамп није покренуо нешто ново. Он је вратио здрав разум. Одустао је од концепта изградње нација и мијешања у питања других држава. А Марфи је апологета тог концепта. Ово је најбољи доказ колико човјек није при себи. Назвати мене "хришћанским националистом" - као да је то увреда. Хришћанин сам. Православац сам. Србин сам. И свој сам, на своме. Из те тврдње види се сав бијес због онога у чему није успио: да поништи хришћански и православни идентитет српског народа. Да му га одузме. Зато су ме и хтјели уклонити. Не зато што сам један човјек на челу народа - него зато што сам један од милион Срба који нису и неће дозволити да буду било шта осим Срби, православни хришћани. А пројекат измишљене "босанске нације" имао је тачно тај циљ. И овај плаћеник је то признао. Сам. Јавно. Да ово не остане само одговор на лупетања једног некада важног плаћеника антисрпских интереса. Претходних година српски народ у Републици Српској учинио је себе достојним косовских јунака, јунака Цера и Кајмакчалана. Нема притиска за који смо спремни да се одрекнемо себе. Нема жртве коју нећемо поднијети зарад коначне побједе. Не можете нас поразити. И можете никад лакше живјети поред нас. Ми ваше нећемо - али своје не дамо. Нек се носи Марфи и сви марфијевци у дођавола.