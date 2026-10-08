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Осуђен Гранит Џака

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08.10.2026 16:18

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Осуђен Гранит Џака
Фото: Tanjug / AP / Ian Hodgson

Фудбалер Гранит Џака кажњен је условном новчаном санкцијом од 150.000 швајцарских франака због случаја везаног за фалсификовани ковид сертификат.

Ову пресуду швајцарског тужилаштва у Луцерну објелоданио је сам капитен репрезентације, нагласивши да у потпуности прихвата исход правног процеса.

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Санкција је формулисана кроз 50 дневних стопа у износу од по 3.000 франака, са роком провјере од 24 мјесеца. Уколико у том периоду не прекрши закон, новчана обавеза неће бити активирана, док су судски трошкови већ измирени.

По окончању овог случаја, играч се огласио путем друштвених мрежа.

"Прије неколико недјеља лично сам се огласио овдје и рекао да преузимам одговорност за своју одлуку. Остајем при томе. Након што сам дао потпун исказ јавном тужилаштву, тужилац је сада донио одлуку. Казненим налогом осуђен сам због прибављања лажне потврде на условну новчану казну од 50 дневних износа од по 3.000 швајцарских франака, уз период провјере од двије године. То значи да казна неће бити извршена уколико током тог периода не починим ново кривично дјело. Трошкове поступка већ сам платио. Прихватам одлуку и преузимам одговорност. Хвала вам на бројним порукама подршке током претходних неколико недјеља. Много ми значе", истакао је фудбалер.

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Подсјећања ради, ова афера доспјела је у медије половином септембра када је лист "Блик" пренио вијест о покретању истраге. Неколико дана касније, спортиста је признао да је током 2022. године прибавио нерегуларну потврду, правдајући то тренуцима страха и недоумица у вези са имунизацијом.

(Телеграф)

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Тагови :

Гранит Џака

пресуда

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