Роналду пријети суспензија од пола године

Аутор:АТВ редакција
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Кристијано Роналдо могао би да буде суспендован због напуштања припрема репрезентације Португала, а коначну одлуку о казни донијеће Дисциплинска комисија Фудбалског савеза Португала.
Португалац је 30. септембра напустио камп националног тима пред утакмицу са Данском, а португалски адвокат Гонзало Алмеида сматра да је казна у овом случају практично неизбјежна.
Алмеида је за "А Бола“ објаснио да члан 160. Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Португала предвиђа суспензију од једног до шест мјесеци, као и новчану казну између 510 и 1.020 евра за играча који без оправдања напусти репрезентативно окупљање.
Према његовом тумачењу правилника, напуштање кампа повлачи и аутоматску превентивну суспензију, због чега Роналдо већ не би требало да буде у могућности да наступа или представља репрезентацију док траје поступак.
Коначну одлуку о дужини казне, међутим, донијеће Дисциплинска комисија.
Капитен Португала има и неколико околности које би могле да му буду олакшавајуће. Роналдо је јавно признао да је напустио припреме, а правилник омогућава да се казна преполови уколико играч у потпуности и без резерве призна прекршај, преносе Независне новине.
У том случају минимална суспензија од мјесец дана могла би да буде смањена на 15 дана, док би новчана казна од 510 евра била спуштена на 255 евра.
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Као могуће олакшавајуће околности могу се узети у обзир и чињеница да Роналдо у претходном периоду није имао дисциплинских прекршаја, као и његов дугогодишњи допринос репрезентацији Португала.
С друге стране, функција капитена могла би да буде посматрана као отежавајућа околност.
Португал наредне репрезентативне утакмице игра 14. новембра против Данске у Браги, а три дана касније гостује Велсу. У евентуалну казну урачунава се и вријеме које Роналдо већ проведе под аутоматском суспензијом, па није искључено да до новембарског термина одради казну и буде на располагању селектору.
Алмеида очекује да би цијели поступак могао бити завршен веома брзо, поручивши да је увјерен да ће случај бити ријешен рекордном брзином.
Дисциплинска комисија може покренути поступак и без формалне пријаве, с обзиром на то да су околности јавно познате.
Роналдо је раније, у свом саопштењу, поручио да прихвата могућност суспензије и да његове одлуке морају имати посљедице.
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