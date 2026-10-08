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Угоститељски објекат на Бањ брду за 185 КМ мјесечно

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08.10.2026 16:12

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Бањ брдо
Фото: Гугл Мапе

Градска управа Бањалука планира да на пет година уступи јавну површину у непосредној близини Споменика палим Крајишницима на Бањ брду за постављање угоститељског објекта, уз почетну годишњу накнаду од свега 2.221 КМ.

Међутим, највећа финансијска понуда не гарантује аутоматски добијање локације.

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Према документацији коју је прегледао "БЛ портал", почетна цијена износи десет фенинга по квадратном метру дневно, а обрачуната је на површину основе објекта од 60,86 квадрата.

То значи да почетна годишња накнада износи 2.221,39 КМ, односно приближно 185 КМ мјесечно. Ипак, коначна цијена зависиће од пристиглих понуда, а изабрани корисник мораће да уплати годишњу накнаду унапријед.

Нема класичне лицитације

Иако се локација додјељује према критеријуму највишег понуђеног износа, није ријеч о класичној аукцији на којој учесници међусобно подижу цијену.

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Заинтересоване фирме понуде достављају у затвореним ковертама, а њихово јавно отварање заказано је за сутра у 12 часова.

Занимљиво је да Град у документацији ипак користи израз "излицитирани износ", иако није предвиђен поступак усменог надметања.

Поред понуђеног новца, комисија ће оцјењивати изглед и еколошку прихватљивост будућег објекта, са највише 20 бодова.

Фирма чије идејно рјешење добије мање од 12 бодова биће елиминисана, чак и ако понуди највећи износ.

Оглас притом не објашњава детаљно како се финансијске понуде повезују са бодовањем, иако се у случају једнаког укупног броја бодова предност даје ономе ко је раније предао пријаву.

Урбанистичко-техничке услове израдила је фирма "АТРИЈ" из Добоја још у фебруару ове године.

Иако је наведена површина основе објекта, није прецизирана укупна површина башти и тераса, нити је јасно да ли ће се њихово коришћење додатно наплаћивати.

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Посебно је занимљиво да оглас предвиђа и могућност непосредне погодбе уколико локација остане недодијељена након јавног оглашавања.

Будући објекат налазиће се у непосредној близини комплекса Споменика палим Крајишницима, који има статус националног споменика БиХ. Из доступне документације није јасно које су сагласности надлежних институција за заштиту насљеђа евентуално прибављене.

Од "Новака" до "Шерија": Угоститељство на Бањ брду није нова идеја

Ово није први покушај развоја угоститељства на популарном бањалучком излетишту.

Још 2015. године на Бањ брду отворен је ресторан "Новак", у склопу хотела "Трешња", у власништву Душка Калинића и Гордане Тешановић, тадашње директорке бањалучког Дома здравља.

Ресторан је пословао под франшизом породице Новака Ђоковића, имао је око 80 мјеста у ресторанском дијелу и пет тераса капацитета око 300 гостију.

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Међутим, пословање није донијело очекиване резултате. Године 2020. најављено је да ће објекат наставити рад под називом "Шери", без франшизе "Новак".

Ни тај пословни покушај није био дугог вијека. Хотел је престао да ради у октобру 2021. године, а предузеће "Шери" ликвидирано је 2022.

Тешановићева је због забране аутомобилског приступа хотелу тужила Град Бањалуку, тражећи 886.939 КМ на име изгубљене добити, али је Основни суд њен захтјев одбио.

У међувремену, на Бањ брду је у августу 2024. отворен нови видиковац, док су градске власти најављивале и додатне туристичке, рекреативне и угоститељске садржаје.

Нови кафић тако представља још један покушај проширења понуде на излетишту чија је комерцијализација и раније изазивала расправе, посебно због ограниченог приступа аутомобилима.

Отварање понуда

Рок за пријаве истиче у петак, 9. октобра, у десет часова, док ће понуде бити отворене два часа касније.

Резултати поступка требало би да буду објављени у року од три радна дана, када ће бити јасније ко је заинтересован за нову угоститељску локацију на Бањ брду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

бањ брдо

Угоститељство

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