Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

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Бањалука је одувијек позната по људима великог срца и дебелог образа, а примјер за то је и једна Бањалучанка која је јутрос пронашла новчаник и експресно вратила власници.

Она је, након проналаска новчаника, информације подијелила у једној групи на Фејсбуку како би пронашла дјевојку којој он припада. Убрзо је услиједио и епилог па је поштена проналазачица објавила да је дјевојка преузела свој новчаник. Одмах потом огласила се и власница. "Још једном хвала од срца", написала је дјевојка у коментару испод објаве. Пронађен новчаник у Бањалуци Фејсбук

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