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Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

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08.10.2026 15:11

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Новчаник
Фото: pexels/ Ahsanjaya

Бањалука је одувијек позната по људима великог срца и дебелог образа, а примјер за то је и једна Бањалучанка која је јутрос пронашла новчаник и експресно вратила власници.

Она је, након проналаска новчаника, информације подијелила у једној групи на Фејсбуку како би пронашла дјевојку којој он припада.

Убрзо је услиједио и епилог па је поштена проналазачица објавила да је дјевојка преузела свој новчаник.

Одмах потом огласила се и власница.

"Још једном хвала од срца", написала је дјевојка у коментару испод објаве.

Пронађен новчаник у Бањалуци
Пронађен новчаник у Бањалуци
Фејсбук

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Тагови :

новчаник

Бањалука

поштење

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