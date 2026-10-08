Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалука је одувијек позната по људима великог срца и дебелог образа, а примјер за то је и једна Бањалучанка која је јутрос пронашла новчаник и експресно вратила власници.
Она је, након проналаска новчаника, информације подијелила у једној групи на Фејсбуку како би пронашла дјевојку којој он припада.
Убрзо је услиједио и епилог па је поштена проналазачица објавила да је дјевојка преузела свој новчаник.
Одмах потом огласила се и власница.
"Још једном хвала од срца", написала је дјевојка у коментару испод објаве.
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