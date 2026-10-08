Виц дана: Кад останеш закључан у кафани

Аутор:АТВ редакција
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Власник кафане је закључао кафану у два ујутру и отишао кући да спава.
Био је у кревету само неколико минута када је зазвонио телефон.
"У колико сати отварате ујутру?", чуо је очигледно пијаног човјека како пита.
Власник је био толико бијесан да је спустио слушалицу и вратио се у кревет.
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Неколико минута касније уследио је још један позив и чуо је исти глас како поставља исто питање.
"Слушајте, викнуо је власник, нема смисла да ме питате у колико сати отварам јер не бих пустио особу у вашем стању унутра", рекао је власник.
"Не желим да уђем, убацио се позивалац, желим да изађем".
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