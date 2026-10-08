Logo

Виц дана: Кад останеш закључан у кафани

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 16:05

Коментари:

0
Кафић
Фото: pexels/Wendy Wei

Власник кафане је закључао кафану у два ујутру и отишао кући да спава.

Био је у кревету само неколико минута када је зазвонио телефон.

"У колико сати отварате ујутру?", чуо је очигледно пијаног човјека како пита.

Власник је био толико бијесан да је спустио слушалицу и вратио се у кревет.

маслиново уље

Савјети

Како провјерити да ли се уље покварило?

Неколико минута касније уследио је још један позив и чуо је исти глас како поставља исто питање.

"Слушајте, викнуо је власник, нема смисла да ме питате у колико сати отварам јер не бих пустио особу у вашем стању унутра", рекао је власник.

"Не желим да уђем, убацио се позивалац, желим да изађем".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виц дана

Вицеви

кафана

Коментари (0)

Више из рубрике

Vic

Вицеви

Виц дана: Три жеље

1 д

0
Ресторан је угоститељски објекат у коме се припрема и послужује храна и пиће по избору гостију.

Вицеви

Виц дана: Поноћ у кафани

1 седм

0
Виц дана: Успављивачица

Вицеви

Виц дана: Успављивачица

1 мј

0
Бурек, пита

Вицеви

Виц дана: Бурек за оставити

1 мј

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

17

40

На граници са Црном Гором ухапшен држављанин БиХ: Пронађено 65 килограма марихуане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима