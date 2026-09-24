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Виц дана: Поноћ у кафани

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24.09.2026 22:40

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Ресторан је угоститељски објекат у коме се припрема и послужује храна и пиће по избору гостију.
Фото: pexels/Eric Nixon

Човјек сједи у кафани већ неколико сати. Испред њега једна чаша, а он је само гледа.

Конобар пролази десети пут и коначно пита:

– Хоћете ли ви то попити?

– Хоћу, само чекам прави тренутак.

– Какав прави тренутак?

– Доктор ми је рекао да смијем једну чашу дневно.

– Па?

– Чекам поноћ да попијем двије.

Дамиано Давид

Сцена

Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

кафана

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