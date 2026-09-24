Виц дана: Поноћ у кафани

Аутор:АТВ редакција
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Човјек сједи у кафани већ неколико сати. Испред њега једна чаша, а он је само гледа.
Конобар пролази десети пут и коначно пита:
– Хоћете ли ви то попити?
– Хоћу, само чекам прави тренутак.
– Какав прави тренутак?
– Доктор ми је рекао да смијем једну чашу дневно.
– Па?
– Чекам поноћ да попијем двије.
Сцена
Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"
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