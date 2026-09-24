Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"

Аутор:АТВ редакција
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Вал д’Орча, један од најпознатијих и најљепших предјела Тоскане, послужио је као кулиса за вјенчање популарног музичара Дамијана Давида, пјевача групе "Манескин" и америчке глумице Дав Камерон.
Према доступним информацијама, грађанска церемонија одржана је око 18 часова у кругу најближих чланова породице и пријатељ
Међу званицама се очекивао и низ познатих имена из свијета музике и филма. Посебну пажњу привукла је могућност да се на вјенчању окупе и преостала три члана Манескина – Викторија Де Анђелис, Томас Рађи и Итан Торкио. Њихово заједничко појављивање подстакло је нагађања да би бенд могао приредити и спонтани музички наступ за званице, прије него што се чланови поново посвете професионалним пројектима који се очекују током 2027. године.
Упркос великом интересовању јавности које их прати од почетка њихове везе, Дамијано и Дав одлучили су овај важан тренутак задржати у што приватнијем кругу.
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