Ријечи познатог свештеника су спасиле удовицу Саше Поповића: "Није било лако"

Аутор:АТВ редакција
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Гостујући у подкасту код свештеника Предрага Поповића, пјевачица Сузана Јовановић, удовица некадашњег првог човјека "Гранда" Саше Поповића, отворила је душу и без задршке проговорила о најтежим тренуцима.
Сузана је открила кроз какве тјескобе је прошла након смрти супруга, а признала је и ко јој је био највећи духовни ослонац у периоду највеће туге.
Већ на самом почетку разговора било је јасно колико је Сузана Јовановић блиска са оцем Предрагом, а открила је и да је он помогао Јовановићевој у најтежим тренуцима.
"Добро, могу да вам кажем добро. Послије свега што сам издржала, што сам преживјела, могу да вам кажем да сам сад добро", искрена је била пјевачица.
"А то није лако", саосјећајно је додао отац Предраг.
"Захваљујући драгом Богу и вашим ријечима", истакла је Поповићева удовица, на шта је свештеник Предраг скромно примјетио да он ту није урадио много, али му је Сузана одмах узвратила: "Дали сте ви ваш допринос колико је требало, и кад је било најгоре."
Сузана се осврнула на период који је уследио након Поповићевог одласка и промјене које су наступиле у њеном окружењу. Посебно ју је забољело то што су се многи људи одједном повукли и нестали из њиховог живота, пише Блиц.
"Сале је много волио људе, вјеровао им је превише, ја сам другачија. Ја сам мишљења да човјек у мој живот треба да уђе као пријатељ, мора да прође стотинке скенера, док је Сале расипао свој рад и труд на људе који нису то заслужили", рекла је певачица и открила да је мужа често упозоравала:
"Покушавала сам да му предочим неке ствари, као супруга која је увијек била ту уз њега, а и из исте смо бранше. Познавала сам многе људе, жао ми је што није препознао оно што сам ја. Ријешила сам да ставим себе на прво мјесто када сам Салета испратила на други свијет. Да ме неко не разумије погрешно, породица ми је на првом мјесту. Од људи више не очекујем, да се не бих разочарала. Телефон више не звони, удаљавају се. Сале им је био једино потребан, а ја не, очигледно", рекла је видно разочарана Сузана.
За сам крај, Сузана је послала јасну поруку свима који су мислили да из сенке није пратила шта се све дешава у естрадној империји којом је руководио њен супруг.
"Као што сам рекла, он им је једино био потребан. Ја нисам била на челу једне империје чији је он био дио. Мислили су тако, али сам ја дјелила све са њим, многе ствари знам, а можда и једног дана напишем књигу о свему томе", закључила је Сузана Јовановић.
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