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Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

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24.09.2026 22:09

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Мушкарац руку везаних за столицу.
Фото: Unsplash/Jose P. Ortiz

Шпанска полиција идентификовала је и ухапсила седморицу држављана Србије у луксузној вили у Естепони, гдје су направили импровизовану собу за мучење!

Ријеч је о припадницима организоване криминалне групе са развијеном мрежом на подручју Коста дел Сол, Кампа де Гибралтар и Леванта, а већина њих одраније има богате полицијске досијее.

Шпански медији наводе да су ухапшени: Филип Ј. (2001), Зоран Н. (1991), Иван М. (2002, Секулић М. (1999), Лео Ј. (1997), Алекса К. (2002) и Марко Н. (1995).

Језива отмица откривена је након што је дјевојка једног од заробљених мушкараца пријавила полицији да је њен партнер отишао на састанак због нелегалног посла и упозорио је да алармира полицију ако му се не јави у року од 20 минута. Пошто се није јављао 40 минута, она је алармирала шпанску полицију у страху за његов живот.

Према наводима тамошњих медији који се позивају на полицијске изворе, хапшење српских држављана протекло је уз праву драму:

Марко Н. (31) ухваћен је након покушаја бјекства, након што је полицајац испалио хитац упозорења.

Филип Ј. (25) ухапшен је непосредно након тога.

Зоран Н. (35) ухваћен је док је прескакао зид.

Леон Ј. (29) пронађен је сакривен у жбуњу сусједне куће.

„Полицајци су одмах отишли до виле чију је адресу дала, али пошто се нико није одазивао, прескочили су ограду. Изненада је из куће излетио мушкарац који је био го и потпуно крвав. Непрестано је викао 'хоће да нас убију', 'покушавају да нас убију'“, преносе шпански медији.

Соба за мучење као из филма „Петпарачке приче“

Полицајци су позвали појачање и када су упали у кућу у пуној опреми, затекли су језив призор који их је, како наводе, подсјетио на филм „Петпарачке приче“.

Унутра је била просторија за мучење, са зидовима и подом обложеним пластичним фолијама. На средини је стајала столица, а унутра су затекли још једног мушкарца, везаног, сав у крви и мученог.

У кући су пронађени: столица, чекић, клијешта, везице и остаци љепљиве траке, више комада ватреног оружја, два аутоматска пушчана детаља (АК-47), пиштољ и пиштољ са пригушивачем и велика количина муниције

Према незваничним информацијама, жртве које су Срби отели били су држављани Марока и Шпаније. Сумња се да је мотив ове бруталне отмице и мучења сукоб у вези са шверцом дроге, односно да је током заједничког посла дошло до крађе или заплијене пошиљке, преноси Еспресо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мучење

Отмица

Шпанија

хапшење

Црна хроника

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Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

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