Нетанјаху донио пејџер у УН и шокирао свијет, али и добио громогласан аплауз

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху шокирао је свијет токо Генералне скупштине Уједињених нација када је за говорницу донио пејџер.
Он је тиме хтио да подсјети на координисани напад када су експлодирале хиљаде пејџера у власништву припадника Хезболаха.
"Сјећате ли се пејџера? Па, могу вам рећи ово: Хезболах их се свакако сјећа", рекао је Бењамин Нетанјаху.
Ова његова реченица у сали Генералне скупштине УН изазвала је громогласан аплауз и овације присутних.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
34
22
33
22
27
22
18
22
09
Тренутно на програму