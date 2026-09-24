Logo

Нетанјаху донио пејџер у УН и шокирао свијет, али и добио громогласан аплауз

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 21:45

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху показује пејџер у УН
Фото: Screenshot / X

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху шокирао је свијет токо Генералне скупштине Уједињених нација када је за говорницу донио пејџер.

Он је тиме хтио да подсјети на координисани напад када су експлодирале хиљаде пејџера у власништву припадника Хезболаха.

"Сјећате ли се пејџера? Па, могу вам рећи ово: Хезболах их се свакако сјећа", рекао је Бењамин Нетанјаху.

Ова његова реченица у сали Генералне скупштине УН изазвала је громогласан аплауз и овације присутних.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Пејџер

Уједињене нације

Хезболах

Коментари (0)

Више из рубрике

Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

Свијет

Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

1 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Свијет

Бизнисмен Стојан пао на граници због милионске пљачке

1 ч

0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху говори током 81. засЈедања Генералне скупштине Уједињених нација у сЈедишту Уједињених нација, у четвртак, 24. септембра 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Преостале кукавице нека напусте салу

1 ч

3
беба новорођенче мало дијете

Свијет

Чудо у Шкотској: На удаљеном острву рођена прва беба послије 30 година

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"

22

33

Сан о стану све даљи: Млади у Европи више не могу да купе некретнину

22

27

Најбахатији син у Србији поново шокирао све

22

18

Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

22

09

Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима