Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

Аутор:АТВ редакција
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Неколико пацијенткиња збринуто је и хоспитализовано у Клиничком центру Црне Горе након апликације ботулинског токсина, саопштили су из те здравствене установе, наводећи да се основано сумња да је коришћен неисправан и лажни препарат.
Из KЦЦГ су рекли да је случај пријављен Министарству здравља Црне Горе, Управи полиције, Институту за лијекове и медицинска средства и Здравствено-санитарној инспекцији.
"Пријемом пацијенткиња, које су збринуте и смјештене у KCCG усљед апликације ботулинског токсина, констатована је основана сумња на неисправан и лажни препарат (наведен препарат Dysport)”, каже се у саопштењу, преноси РТЦГ.
Из КЦЦГ су позвали јавност на опрез приликом избора пружалаца козметичарских или сличних услуга, уз апел да се такве услуге врше у регистрованим и легалним субјектима.
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Како су рекли, посебну пажњу потребно је обратити на валидност препарата који се користе.
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