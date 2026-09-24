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Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

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24.09.2026 22:18

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Ботокс
Фото: Daniel & Hannah Snipes / Pexels

Неколико пацијенткиња збринуто је и хоспитализовано у Клиничком центру Црне Горе након апликације ботулинског токсина, саопштили су из те здравствене установе, наводећи да се основано сумња да је коришћен неисправан и лажни препарат.

Из KЦЦГ су рекли да је случај пријављен Министарству здравља Црне Горе, Управи полиције, Институту за лијекове и медицинска средства и Здравствено-санитарној инспекцији.

"Пријемом пацијенткиња, које су збринуте и смјештене у KCCG усљед апликације ботулинског токсина, констатована је основана сумња на неисправан и лажни препарат (наведен препарат Dysport)”, каже се у саопштењу, преноси РТЦГ.

Из КЦЦГ су позвали јавност на опрез приликом избора пружалаца козметичарских или сличних услуга, уз апел да се такве услуге врше у регистрованим и легалним субјектима.

везане руке, завезан

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Како су рекли, посебну пажњу потребно је обратити на валидност препарата који се користе.

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Тагови :

ботокс

Црна Гора

хоспитализација

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