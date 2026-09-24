Црну Гору погодио земљотрес

Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас на подручју Црне Горе, саопштено је из ЕМСЦ-а.

Епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.6848 и дужине 18.9116, јужно од Никшића.

Земљотрес је забиљежен у 15:28 часова, наводе из ЕМСЦ.

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Хипоцентар земљотреса смјештен је на дубини од приближно 2.1 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.