Црну Гору погодио земљотрес

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас на подручју Црне Горе, саопштено је из ЕМСЦ-а.
Епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.6848 и дужине 18.9116, јужно од Никшића.
Земљотрес је забиљежен у 15:28 часова, наводе из ЕМСЦ.
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Хипоцентар земљотреса смјештен је на дубини од приближно 2.1 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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