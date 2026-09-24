Дим прекрио небо, грађанима стигла поруку: "Затварајте прозоре!"

Аутор:АТВ редакција
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Управа цивилне заштите у Хрватској послала је јутрос нешто прије пет сати упозорење грађанима због пожара који је захватио отпад у фабрици Метис на Кукуљанову код Ријеке и ширења дима.
Грађанима је препоручено да затворе прозоре и да избјегавају боравак на отвореном и излагање диму, преноси Индекс.
Некима је упозорење стигло у 4.45 сати, а некима у 5.35. Упозорење је стигло на хрватском, енглеском и њемачком језику.
Упозорење је послато за подручје града Бакра, као и општина Чавле и Кострена. Аларм су добили и становници Краљевице и дијела цриквеничког подручја.
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