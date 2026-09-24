Logo

Дим прекрио небо, грађанима стигла поруку: "Затварајте прозоре!"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 07:35

Коментари:

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци
Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Управа цивилне заштите у Хрватској послала је јутрос нешто прије пет сати упозорење грађанима због пожара који је захватио отпад у фабрици Метис на Кукуљанову код Ријеке и ширења дима.

Грађанима је препоручено да затворе прозоре и да избјегавају боравак на отвореном и излагање диму, преноси Индекс.

Некима је упозорење стигло у 4.45 сати, а некима у 5.35. Упозорење је стигло на хрватском, енглеском и њемачком језику.

Упозорење је послато за подручје града Бакра, као и општина Чавле и Кострена. Аларм су добили и становници Краљевице и дијела цриквеничког подручја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

ријека

ватра

Коментари (0)

Више из рубрике

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Регион

Познати ланац маркета у озбиљној финансијској кризи: Почели затварати радње

11 ч

0
Школски прибор

Регион

Срамно: Оловка у облику мушког полног органа уз школски прибор

13 ч

0
Болница

Регион

Отац изјавио да му је син пао са кревета у болници: Младић полицији тврди да га је напао болничар

13 ч

0
Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

Регион

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

41

Мјесецима без одговора: Ко је одговоран за сјечу стабала уз Врбас?

08

33

„Од ливаде до тезге“: Домаћи производи данас на Сокоцу

08

29

Сједница Владе Српске, ово је дневни ред

08

22

Опрез возачима: Вечерас обустава саобраћаја на једном правцу

08

19

Мета представила паметне наочаре без камера: И даље могу да снимају звук

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима