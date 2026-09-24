Мета представила паметне наочаре без камера: И даље могу да снимају звук

Аутор:АТВ редакција
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Мета је у сриједу, на свом годишњем представљању уређаја, представила паметне наочаре без камера, настојећи да одговори на забринутост због приватности, која је један од разлога све већег отпора према уређајима са вјештачком интелигенцијом који могу снимати људе без њиховог пристанка.
Компанија је такође проширила свог АИ асистента Мусе на цијелу линију паметних наочара, додајући нове могућности, укључујући коришћење рачунара и интеграцију са трговцима и услугама попут „Волмарта“, „Бест Баја“ и „Гапа“. Мета је објавила да ће Мусе постати главни интерфејс за њене наочаре, омогућавајући корисницима куповину, заказивање термина и обављање других задатака гласовним командама.
Но, нове наочаре, назване „Реј-Бан Мета Аудио“, и даље ће снимати звук, а пролазницима неће давати јасан сигнал да је снимање у току, за разлику од претходних паметних наочара које током снимања видеа укључују свјетлосни индикатор.
Критичари кажу да само уклањање камера можда неће бити довољно за ублажавање забринутости због приватности.
Наочаре „Мета Аудио“ најновији су производ настао у сарадњи компаније са „ЕсилорЛукотиком“, а у продаји ће бити од 13. октобра по почетној цијени од 349 долара, објавила је Мета на својој конференцији „Конект“ у Менло Парку у Калифорнији.
То је 100 долара мање од најновије верзије њених наочара „Реј-Бан Мета“, које имају камере и биће доступне у два нова модела – култном „Авијатору“ и мачкастом моделу „Зена“.
„Рјешавају неке проблеме повезане са приватношћу, али и даље постоји могућност злоупотребе звука или снимања звука без пристанка. И управо је то овдје кључно. Све се врти око пристанка“, рекао је Јитеш Убрани, директор у истраживачкој компанији ИДЦ.
„Мета мора пронаћи начин да упозори кориснике да се снимају, чак и ако се снима само звук.“
Уклањање камера могло би такође смањити потражњу јер је снимање фотографија и видеа међу најпопуларнијим функцијама паметних наочара.
„Потрошачи би могли питати зашто су им потребне паметне наочаре умјесто Блутут слушалица ако је главно искуство ограничено на гласовну интеракцију, микрофоне и звучнике“, рекла је Линда Суи, оснивачица компаније „Смарт Аналитикс Глобал“.
Мета тврди да приватност није једини разлог за дизајн који се темељи само на звуку те да постоји тржиште за паметне наочаре без камера.
„Звук је од првог дана наша најпопуларнија функција јер наше наочаре пружају висококвалитетан звук, а притом вас не одвајају од свијета око вас“, објавила је компанија.
Уклањање камера омогућило је Мети да направи своје досад најтање наочаре, тешке колико и лоптица за голф, те да уведе нове дизајне попут модела „Клубмастер“ са наглашеним горњим оквиром и четвртастог, ретро модела „Бурбанк“.
Продужено је и трајање батерије на 12 сати са једним пуњењем, у поређењу са девет сати код најновијих „Реј-Бан Мета“ наочара треће генерације, преноси Индекс
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