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Руски научници развијају нову терапију против рака

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23.09.2026 15:37

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Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Руски хемичари створили су скуп сложених једињења злата која могу да уништавају туморске ћелије без оштећивања здравих ткива.

Ове супстанце биће кориштене за уништавање оних тумора који су развили отпорност на хемотерапију засновану на платини, саопштила је прес-служба Руског научног фонда (РНФ).

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- Наше истраживање представља важан корак ка стварању ефикасних и безбједних лијекова против тумора на бази комплекса злата. Они ће бити посебно потребни у случајевима када је тумор већ развио отпорност на препарате платине. У будућности планирамо да оптимизујемо структуру добијених једињења како бисмо повећали њихову стабилност и растворљивост - објаснио је главни научни сарадник Института за неорганску хемију Сибирског одјељења Руске академије наука Артјом Гушчин.

Како наводе научници, различита једињења платине данас се широко користе за уништавање тумора захваљујући способности да се чврсто вежу за ДНК туморских ћелија и потисну њихов раст и диобу. Комплекси платине изазивају тешке нежељене ефекте код пацијената, а временом тумори развијају отпорност на њих, што подстиче истраживаче да траже алтернативу.

Научници су посебно полагали наде у комплексе злата, комплексна једињења овог племенитог метала која не само да могу оштетити ДНК већ и инхибирати ензиме који штите ћелије од оксидативног стреса.

У пракси, њихову употребу је отежавала чињеница да такви молекули нису били високо селективни и подједнако су уништавали и туморске и здраве ћелије.

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Руски хемичари направили су велики корак ка рјешавању овог проблема синтетисањем четири нова једињења злата - ароматичних и фосфорних органских молекула способних да продру у ћелије и вежу се за ДНК.

Експерименти на ћелијским културама рака материце и рака дојке показали су да све четири супстанце уништавају туморске ћелије пет до десет пута ефикасније од цисплатина, једног од најчешће кориштених препарата платине у хемотерапији.

Истовремено, ови молекули активно су се везивали за одређене протеине у крви, што је убрзало њихово ширење по организму. Такође су знатно слабије дјеловали на културе здравих људских ћелија. То даје наду за стварање високо селективне и ефикасне алтернативе хемотерапији заснованој на платини, што би значајно могло да повећа шансе за преживљавање пацијената са облицима тумора отпорним на ову терапију, закључили су хемичари.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Русија

наука

тумор

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