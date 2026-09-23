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Каран посјетио Српску кућу на Крфу: Споменик неизмјерне жртве и храбрости нашег народа

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23.09.2026 15:10

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Предсједник Републике Српске Синиша Кара је посјетио Српску кућу на Крфу
Фото: sinisa_karan/X

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да је посјетио Српску кућу на Крфу, чувара наше историје и споменик неизмјерне жртве и храбрости нашег народа у Првом свјетском рату.

"​Увијек је емотивно и поносно стајати на мјесту гдје се чува сјећање на голготу наших предака, тамо гдје историја тихује, а понос и захвалност говоре све. ​На овом мјесту подсјећамо се ко смо и колика је цијена наше слободе. Захвални смо и братском грчком народу који је у најтежим историјским тренуцима био уз нас", истакао је Каран у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да је у знак дубоке везе Републике Српске и Српске куће поклонио кустосу музеја Плакету Светог Стефана.

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Тагови :

Синиша Каран

споменик

Крф

Српска кућа

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