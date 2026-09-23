Каран посјетио Српску кућу на Крфу: Споменик неизмјерне жртве и храбрости нашег народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да је посјетио Српску кућу на Крфу, чувара наше историје и споменик неизмјерне жртве и храбрости нашег народа у Првом свјетском рату.
"Увијек је емотивно и поносно стајати на мјесту гдје се чува сјећање на голготу наших предака, тамо гдје историја тихује, а понос и захвалност говоре све. На овом мјесту подсјећамо се ко смо и колика је цијена наше слободе. Захвални смо и братском грчком народу који је у најтежим историјским тренуцима био уз нас", истакао је Каран у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да је у знак дубоке везе Републике Српске и Српске куће поклонио кустосу музеја Плакету Светог Стефана.
Данас сам посјетио Српску кућу на Крфу, чувара наше историје и споменик неизмјерне жртве и храбрости нашег народа у Првом свјетском рату.— Siniša Karan (@sinisa_karan) September 23, 2026
Увијек је емотивно и поносно стајати на мјесту гдје се чува сјећање на голготу наших предака, тамо гдје историја тихује, а понос и… pic.twitter.com/VWRorgHQe8
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