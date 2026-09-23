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Трамп: Канада уништава саму себе

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23.09.2026 16:09

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Трамп: Канада уништава саму себе
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Канада "уништава саму себе" имиграционом политиком коју воде владајући либерали, који су на власти дуже од деценије, оцијенио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Канада уништава саму себе пуштајући милионе људи у земљу, у суштини неконтролисаних и непровјерених, који изазивају проблеме који ће ускоро бити превелики за рјешавање", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да се тај проблем, између осталог, огледа и у подацима о незапослености у земљи.

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Влада Канаде, коју предводи премијер Марк Карни, саопштила је у оквиру плана за буџет да ће се ниво имиграције у периоду од 2026. до 2028. године стабилизовати на 380.000 нових сталних становника годишње током наредне три године.

Према овом плану, број годишњег пријема нових привремених становника биће смањен са 673.000 у прошлој години на 385.000 у овој години и 370.000 у периоду 2027. и 2028. године.

У ову категорију спадају сезонски радници и страни студенти.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Канада

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