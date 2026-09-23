Аутор:АТВ редакција
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Канада "уништава саму себе" имиграционом политиком коју воде владајући либерали, који су на власти дуже од деценије, оцијенио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Канада уништава саму себе пуштајући милионе људи у земљу, у суштини неконтролисаних и непровјерених, који изазивају проблеме који ће ускоро бити превелики за рјешавање", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да се тај проблем, између осталог, огледа и у подацима о незапослености у земљи.
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Влада Канаде, коју предводи премијер Марк Карни, саопштила је у оквиру плана за буџет да ће се ниво имиграције у периоду од 2026. до 2028. године стабилизовати на 380.000 нових сталних становника годишње током наредне три године.
Према овом плану, број годишњег пријема нових привремених становника биће смањен са 673.000 у прошлој години на 385.000 у овој години и 370.000 у периоду 2027. и 2028. године.
У ову категорију спадају сезонски радници и страни студенти.
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