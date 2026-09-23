Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

Аутор:АТВ редакција
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Од 1. новембра законска обавеза посједовања зимске опреме поново ступа на снагу, а возаче у Бањалуци и широм Републике Српске ове јесени очекује озбиљан удар на кућни буџет.
Иако је безбједност на првом мјесту, математика пред зимску сезону показује да су трошкови замјене и куповине гума значајно скочили у односу на претходне године.
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Истраживање тржишта и разговор са бањалучким вулканизерима јасно показује да су цијене услуга ишле горе, а возачи ће само за скидање љетних, монтирање зимских гума и балансирање издвојити у просјеку од 60 до 80 КМ, потврдио је у разговору за "БЛ портал" бањалучки вулканизер Марко Савић.
Он истиче да је разлика у цијени примјетна у односу на ранији период и да се то највише осјети када муштерије дођу на редовну замјену.
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"Док се замјена гума прије само годину или двије могла обавити за 10 до 12 марака по точку, данас је тај износ најчешће 15, па и до 20 марака, зависно од димензије фелге и саме радње", наводи Савић.
Они који немају простор за складиштење користе такозване хотеле за гуме, што представља додатни трошак од 30 до 50 КМ по сезони.
Уколико су старе зимске гуме истрошене, куповина нових представља главобољу за многе, а цијене варирају у зависности од произвођача и димензија.
Чак и за просјечне гуме од петнаест инча које су међу најчешћим на нашим путевима, буџет мора бити издашан, јер се гуме из буџет класе могу наћи на акцијама у распону од 50 до 70 КМ по комаду, док су цијене средње класе од 80 до 110 КМ. За премиум класу цијене лако прелазе 150 КМ по гуми за мање димензије, док за веће аутомобиле и теренска возила иду и преко 300 КМ.
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Када се подвуче црта, куповина четири нове гуме средње класе уз трошкове монтаже и балансирања, бањалучког возача коштаће између 400 и 500 КМ, док се за веће фелге тај износ лако пење на 800 КМ и више.
Савић апелује на возаче да не чекају посљедњи тренутак и прве гужве како би избјегли вишесатна чекања испред радњи.
"Раним доласком лакше се проналазе жељени брендови гума по повољнијим цијенама, с обзиром на то да су залихе јефтинијих модела ограничене", појашњава Савић.
Према његовим ријечима, возаче у Српској ове јесени очекује један од најскупљих прелаза на зимску сезону до сада, због чега правовремена припрема остаје једини начин да се сачува глава на путу, али и кућни буџет.
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