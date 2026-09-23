Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватна сцена одиграла се на једној бензинској пумпи у селу Слатина код Чачка, када је срна изненада пролетјела кроз стаклени излог и завршила унутар продајног објекта.
"Касирка која се налазила за пултом остала је затечена призором који вјероватно није могла ни да замисли да ће се десити када је дошла на посао. Стакло је пукло, а преплашена и повријеђена срна нашла се усред продавнице", каже за РИНУ један од мјештана.
Први шок, међутим, брзо је прошао.
Свијет
Избио још један рат
Умјесто панике, како каже наш саговорник, услиједила је помоћ преплашеној животињи.
"Запослени су се прибрали и покушали да смире повријеђену животињу и спријече да се, у страху и покушају да пронађе излаз, додатно повриједи", додаје мјештанин.
Како је животиња доспјела непосредно до објекта и због чега је великом брзином ударила у излог, за сада није познато.
Могуће је да је била уплашена или дезоријентисана, али без стручне процјене о томе не треба нагађати.
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