Нови детаљи несреће у којој је погинуо пјевач Горан Максимовић

Аутор:АТВ редакција
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Након тешке саобраћајне несреће која се јутрос догодила у околини Шапца када је погинуо пјевач Горан Максимовић Гого (26), а три особе задобиле тешке тјелесне повреде, откривено је, како "Курир" сазнаје, да је пјевач у тренутку несреће сједио на задњем сједишту аутомобила и да је, нажалост, на лицу мјеста страдао, усљед тешких повреда.
Подсјетимо, саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 5.45 часова, а до удеса је дошло у Улици Церска када је аутомобил, којим је управљао М. И. (44), крећући се из правца Шапца ка Волујцу, излетио са коловоза.
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"Доласком у Ул. Церска дошло је до излијетања возила са коловоза у десну страну у правцу кретања возила у канал за одвод воде, а возило је предњом страном ударило у земљани пропуст", кажу из Основног јавног тужилаштва у Шапцу за "Курир".
Возач М. И. и путници М. И. и М. С. задобили су тешке тјелесне повреде и налазе се на лијечењу у Здравственом центру Шабац.
По налогу дежурног јавног тужиоца, аутомобил је упућен на ванредни технички преглед, док су од возача узети узорци крви и урина ради анализе присуства алкохола и психоактивних супстанци. Возило је такође криминалистичко-технички обрађено.
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"У даљем току поступка, а у зависности од извршених анализа и других доказа који ће бити прикупљени у преткривичном поступку, биће донијета даља одлука о поступању овог тужилаштва", додали су из Основног јавног тужилаштва у Шапцу.
Горан Максимовић Гого је, подсјетимо, претходне вечери са својим Тика Така бендом наступао на Шабачком вашару.
"До касно у ноћ су се веселили, атмосфера је била феноменална. Горан је био са бендом, а на наступ су дошли и његови пријатељи и супруга. Нико не може да повјерује да му се на повратку кући догодила овако страшна трагедија", каже саговорник и подсјећа да је у аутомобилу била и супруга пјевача.
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Настрадали пјевач и његови пријатељи посљедњу фотографију објавили су ноћас око један сат иза поноћи.
"Горан је био изузетан пјевач, још бољи човјек. Увијек је увесељавао све, ово је велика трагедија", додаје саговорник.
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