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Нови детаљи несреће у којој је погинуо пјевач Горан Максимовић

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22.09.2026 18:41

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Горан Максимовић
Фото: Screenshot

Након тешке саобраћајне несреће која се јутрос догодила у околини Шапца када је погинуо пјевач Горан Максимовић Гого (26), а три особе задобиле тешке тјелесне повреде, откривено је, како "Курир" сазнаје, да је пјевач у тренутку несреће сједио на задњем сједишту аутомобила и да је, нажалост, на лицу мјеста страдао, усљед тешких повреда.

Подсјетимо, саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 5.45 часова, а до удеса је дошло у Улици Церска када је аутомобил, којим је управљао М. И. (44), крећући се из правца Шапца ка Волујцу, излетио са коловоза.

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"Доласком у Ул. Церска дошло је до излијетања возила са коловоза у десну страну у правцу кретања возила у канал за одвод воде, а возило је предњом страном ударило у земљани пропуст", кажу из Основног јавног тужилаштва у Шапцу за "Курир".

Возач М. И. и путници М. И. и М. С. задобили су тешке тјелесне повреде и налазе се на лијечењу у Здравственом центру Шабац.

По налогу дежурног јавног тужиоца, аутомобил је упућен на ванредни технички преглед, док су од возача узети узорци крви и урина ради анализе присуства алкохола и психоактивних супстанци. Возило је такође криминалистичко-технички обрађено.

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"У даљем току поступка, а у зависности од извршених анализа и других доказа који ће бити прикупљени у преткривичном поступку, биће донијета даља одлука о поступању овог тужилаштва", додали су из Основног јавног тужилаштва у Шапцу.

Горан Максимовић Гого је, подсјетимо, претходне вечери са својим Тика Така бендом наступао на Шабачком вашару.

"До касно у ноћ су се веселили, атмосфера је била феноменална. Горан је био са бендом, а на наступ су дошли и његови пријатељи и супруга. Нико не може да повјерује да му се на повратку кући догодила овако страшна трагедија", каже саговорник и подсјећа да је у аутомобилу била и супруга пјевача.

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Настрадали пјевач и његови пријатељи посљедњу фотографију објавили су ноћас око један сат иза поноћи.

"Горан је био изузетан пјевач, још бољи човјек. Увијек је увесељавао све, ово је велика трагедија", додаје саговорник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Максимовић

трагедија

несрећа

Саобраћајна несрећа

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