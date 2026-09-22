Веју пахуље и на Копаонику: Посљедњи дан љета донио сњежне падавине

Аутор:АТВ редакција
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Иако љето траје још данас, ниже температуре на планинама су донијеле прве сњежне падавине. На Копаонику пада први снијег.
На свим прилазима Копаонику је, због снијега, успорен саобраћај, јавља репортер РТС-а.
На Копаонику је уједно и најхладније, а највиша температура у 15.00 часова забиљежена је у Нишу, Лесковцу и Зајечару гдје је измјерено 20 степени.
У Београду је измјерено 19 степени.
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