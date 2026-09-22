Logo

Веју пахуље и на Копаонику: Посљедњи дан љета донио сњежне падавине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 17:40

Коментари:

0
Први снијег ове сезоне пао на Копаонику.
Фото: infokop/Instagram/Screenshot

Иако љето траје још данас, ниже температуре на планинама су донијеле прве сњежне падавине. На Копаонику пада први снијег.

На свим прилазима Копаонику је, због снијега, успорен саобраћај, јавља репортер РТС-а.

На Копаонику је уједно и најхладније, а највиша температура у 15.00 часова забиљежена је у Нишу, Лесковцу и Зајечару гдје је измјерено 20 степени.

У Београду је измјерено 19 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Копаоник

Снијег

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Љубав

Љубав и секс

Ови моменти у вези су пресудни за партнерски однос

1 ч

0
Мушкарац покушао украсти 22 чоколаде из продавнице у центру Сарајева.

Хроника

Покушао украсти 22 чоколаде из продавнице: Ухваћен на дјелу

1 ч

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Свијет

Срушио се амерички борбени авион у Њемачкој

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хрватска: Подигнута оптужница против бившег министра здравља

1 ч

0

Више из рубрике

Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

Србија

Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

2 ч

0
Радника убила струја док је радио на фасади

Србија

Радника убила струја док је радио на фасади

2 ч

0
Заказано суђење за убиство Данке Илић

Србија

Заказано суђење за убиство Данке Илић

3 ч

0
Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

Србија

Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима