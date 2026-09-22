Ови моменти у вези су пресудни за партнерски однос

Аутор:АТВ редакција
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Квалитет комуникације и реакције на партнерове емоције у кључним тренуцима директно одређују судбину једне везе, показују истраживања из области психологије.
Студија објављена у часопису Frontiers In Psychology истиче да начин на који љубавни партнери комуницирају током свакодневних и ванредних ситуација може довести до већег задовољства у вези или најавити њен коначни крај.
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Психолози издвајају два преломна момента који могу да имају пресудни утицај на будућност партнерског односа.
Истраживања потврђују да су свађе и лоша комуникација међу водећим узроцима раскида. Међутим, кључни фактор није сам повод за несугласицу, већ начин на који се конфликт води.
Тонски аспект, упадање у ријеч, осјећај омаловажавања или игнорисање проблема знатно нарушавају однос. Док сама несугласица не мора да буде толико лоша, одбрамбени став, тврдоглавост и повлачење из разговора дјелују разарајуће.
С друге стране, такозвана "перципирана респонзивност партнера" – осјећај да нас партнер разумије, уважава и брине о нама – има исцјељујући ефекат. Чак и у бурним расправама могуће је да задржите поштовање.
Дијељење добрих вијести и срећних тренутака с партнером – у психологији познато као капитализација – једнако је важно као и сналажење у кризи. Истраживање из 2023. године указује на то да осјећај уважавања након позитивне реакције партнера повећава обострану блискост, посвећеност и спремност на одговор на потребе друге стране.
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Као и код конфликата, активно-конструктивна реакција на добре вијести – изражена кроз ентузијазам, подршку и искрено занимање – даје најбољи резултат. Истраживања показују да овакве реакције подстичу емотивну интимност, али и повећавају сексуално задовољство у вези.
Супротно томе, пасивни или деструктивни одговори стварају осећај невидљивости и мање вриједности, што дугорочно доводи до пуцања односа.
Да би партнер могао ентузијастично да реагује на туђи успјех, важно је и његово лично ментално здравље. Студија из 2022. године потврдила је да су људи знатно способнији за пружање подршке када се и сами осјећају добро.
(Супержена)
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