Logo

Ови моменти у вези су пресудни за партнерски однос

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 17:20

Коментари:

0
Љубав
Фото: pexels/Breno Cardoso

Квалитет комуникације и реакције на партнерове емоције у кључним тренуцима директно одређују судбину једне везе, показују истраживања из области психологије.

Студија објављена у часопису Frontiers In Psychology истиче да начин на који љубавни партнери комуницирају током свакодневних и ванредних ситуација може довести до већег задовољства у вези или најавити њен коначни крај.

Покушај крађе Сарајево

Хроника

Покушао украсти 22 чоколаде из продавнице: Ухваћен на дјелу

Психолози издвајају два преломна момента који могу да имају пресудни утицај на будућност партнерског односа.

Реакција током конфликта

Истраживања потврђују да су свађе и лоша комуникација међу водећим узроцима раскида. Међутим, кључни фактор није сам повод за несугласицу, већ начин на који се конфликт води.

Тонски аспект, упадање у ријеч, осјећај омаловажавања или игнорисање проблема знатно нарушавају однос. Док сама несугласица не мора да буде толико лоша, одбрамбени став, тврдоглавост и повлачење из разговора дјелују разарајуће.

С друге стране, такозвана "перципирана респонзивност партнера" – осјећај да нас партнер разумије, уважава и брине о нама – има исцјељујући ефекат. Чак и у бурним расправама могуће је да задржите поштовање.

Реакција на добре вијести

Дијељење добрих вијести и срећних тренутака с партнером – у психологији познато као капитализација – једнако је важно као и сналажење у кризи. Истраживање из 2023. године указује на то да осјећај уважавања након позитивне реакције партнера повећава обострану блискост, посвећеност и спремност на одговор на потребе друге стране.

свијеће

Култура

Преминуо познати српски глумац Драган Остојић

Као и код конфликата, активно-конструктивна реакција на добре вијести – изражена кроз ентузијазам, подршку и искрено занимање – даје најбољи резултат. Истраживања показују да овакве реакције подстичу емотивну интимност, али и повећавају сексуално задовољство у вези.

Супротно томе, пасивни или деструктивни одговори стварају осећај невидљивости и мање вриједности, што дугорочно доводи до пуцања односа.

Да би партнер могао ентузијастично да реагује на туђи успјех, важно је и његово лично ментално здравље. Студија из 2022. године потврдила је да су људи знатно способнији за пружање подршке када се и сами осјећају добро.

(Супержена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

партнерски однос

Коментари (0)

Прочитајте више

Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

Србија

Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

1 ч

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Наука и технологија

Додатак за телефон који може да открије скривене камере у соби

2 ч

0
Радника убила струја док је радио на фасади

Србија

Радника убила струја док је радио на фасади

2 ч

0
Руке старице

Здравље

Најздравији народ на свијету: Живе до 120 година, а сваког дана једу ову воћку

2 ч

0

Више из рубрике

У седмом мјесецу трудноће муж јој затражио развод: ''Већ је вјерио другу''

Љубав и секс

У седмом мјесецу трудноће муж јој затражио развод: ''Већ је вјерио другу''

20 ч

0
Љубав је стање релативно јаке емотивне наклоности према некоме или нечему

Љубав и секс

Која је идеална разлика у годинама између партнера?

4 д

0
Филип и Анели

Љубав и секс

Шири се снимак Анели и Филипа жестоке акције пред свима

5 д

1
Љубав

Љубав и секс

10 знакова да је партнер већ "отишао" из везе, само вам то још није рекао

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

17

59

Мајка подводила кћерке од 5 и 9 година за 50 евра: Ево колику казну је добила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима