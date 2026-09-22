Додатак за телефон који може да открије скривене камере у соби

Аутор:АТВ редакција
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Скривене камере све су већи проблем у просторима у којима људи очекују приватност. Управо због тога истраживачи раде на технологијама које би омогућиле да и обични корисници релативно једноставно провјере да ли се у њиховом окружењу налази камера за коју не знају.
Једно од нових рјешења носи назив SweepLED, а иза њега стоји тим са Корејског напредног института за науку и технологију (КАИСТ), у сарадњи са Националним универзитетом Сингапура и Сингапурским универзитетом за менаџмент.
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SweepLED је направљен као посебан додатак за паметни телефон. У њему се налази низ од 15 малих ЛЕД диода, распоређених тако да формирају прстен око камере телефона.
Додатак се поставља преко задње камере тако да ЛЕД диоде окружују објектив, али га не заклањају. Телефон је истовремено повезан са наменским софтвером који користи вјештачку интелигенцију за анализу онога што камера региструје.
Принцип рада заснован је на прилично једноставној идеји. Камера телефона остаје непомична, док се ЛЕД свјетло помјера око објектива. На тај начин систем посматра како се свјетлост одбија од различитих предмета у простору.
Скривени објектив камере може да остави специфичан траг када га обасја свјетлост. За разлику од обичних површина, структура унутар објектива, укључујући сочиво, отвор бленде и сензор, може да произведе карактеристичан и деформисан одсјај.
Управо те промјене покушава да препозна АИ систем који стоји иза SweepLED.
Умјесто да тражи само једну рефлексију, систем анализира како се образац одсјаја мијења током времена док се извор свјетлости помјера. На основу тих података покушава да разликује одсјај који потиче од скривеног објектива од рефлексија са обичних предмета.
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Истраживачи сматрају да развој оваквих система има смисла зато што постојећа професионална опрема за откривање скривених камера није практична за свакодневну употребу.
Ако се оваква технологија развије до нивоа поузданог производа, телефон би у будућности могао да постане један од практичних алата за проверу приватности у хотелским собама, апартманима и другим просторима.
(Б92)
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