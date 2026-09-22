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"Gmail" добио функцију која олакшава живот

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22.09.2026 07:38

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"Gmail" добио функцију која олакшава живот
Фото: Pixabay

"Gmail" апликација за Андроид и иОС добија корисну опцију која омогућава да се једнократни верификациони код копира директно из пријемног сандучета, без потребе за отварањем мејла.

До сада је корисник морао да отвори "Gmail", пронађе одговарајућу поруку, отвори је, пронађе код у садржају мејла, означи га и тек онда копира. Нова функција значајно скраћује цијели процес.

Након ажурирања, "Gmail" испод наслова поруке у приказу пријемног сандучета може да прикаже дугме „Копирај код“. Довољан је један додир и верификациони код се копира, након чега га можете унијети у апликацију или на интернет страницу на којој се пријављујете.

"Gmail" код може да препозна и унутар саме поруке. Када отворите мејл са једнократним кодом, препознати код се приказује при врху поруке, а испод њега се налази исто дугме за брзо копирање, преноси сајт Андроид Полис.

То је посебно корисно код порука компанија које поред самог кода садрже и додатна упутства, рекламне поруке или друге бројеве. Умјесто да тражите одговарајућу комбинацију цифара кроз цијели садржај мејла, "Gmail" је издваја на видљиво мјесто.

Функција неће радити са сваким мејлом

Ипак, постоји једно ограничење. "Gmail" неће нужно препознати сваки једнократни код. Функција зависи од начина на који је пошиљалац форматирао поруку, па кодови који су сакривени међу другим бројевима или приказани у неуобичајеном формату можда неће активирати опцију за копирање.

За сада постоји и још један пропуст. "Gmail" не приказује дугме за копирање кода директно у системском панелу са обавјештењима. Када би и та опција била доступна, корисник би могао да преузме код практично без отварања "Gmail".

Уколико нову опцију још не видите, могуће је да још није стигла до вашег уређаја. Провјерите да ли имате најновију верзију "Gmail" апликације и сачекајте још неколико дана, јер се овакве функције често уводе постепено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мејл

интернет

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