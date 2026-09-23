Изгорјела једна од најпопуларнијих плажа у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је у уторак око 13.45 сати на Великој плажи у Улцињу. Ватрогасци су брзо изашли терен и покушавали да ставе ватру под контролу, док је гашење отежавао јак ветар који је ширио пожар.
Према информацијама црногорских медија, ватра је захватила и плажу "Cabo beach", гдjе је изгорjела половина плажног мобилијара.
Ресторан на купалишту је спашен.
У помоћ улцињским ватрогасцима стигле су екипе из Бара и Будве.
Изгоријели су сунцобрани, лежаљке, балдахини на поменутом купалишту.
Ватрогасци из Будве ангажовани су на заштити плаже "Хавана", док екипе из Бара чувају плажу "Корал", преноси б92.
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