Избио пожар на познатој црногорској плажи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Данас је око 13.45 часова велики пожар захватио Велику плажу у Улцињу. Према информацијама медија, ватра је захватила и плажу Cabo beach, гдје је изгорјела половина плажног мобилијара.
Ресторан на купалишту је спашен.
У помоћ улцињским ватрогасцима стигле су екипе из Бара и Будве, јавио је РТВЦГ.
Занимљивости
Шта се налазило на мјесту манастира Острог прије његове изградње?
Изгорјели су сунцобрани, лежаљке, балдахини на поменутом купалишту.
Ватрогасци из Будве били су ангажовани на заштити плаже Хавана, док су екипе из Бара чувале плажу Корал.
Према званичним информацијама из полиције, у овом догађају нема угрожених људских живота нити возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
58
22
56
22
51
22
48
Тренутно на програму