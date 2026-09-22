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Избио пожар на познатој црногорској плажи

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22.09.2026 21:33

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Плажа
Фото: pexels/Hary Neves

Данас је око 13.45 часова велики пожар захватио Велику плажу у Улцињу. Према информацијама медија, ватра је захватила и плажу Cabo beach, гдје је изгорјела половина плажног мобилијара.

Ресторан на купалишту је спашен.

У помоћ улцињским ватрогасцима стигле су екипе из Бара и Будве, јавио је РТВЦГ.

Манастир Острог

Занимљивости

Шта се налазило на мјесту манастира Острог прије његове изградње?

Изгорјели су сунцобрани, лежаљке, балдахини на поменутом купалишту.

Ватрогасци из Будве били су ангажовани на заштити плаже Хавана, док су екипе из Бара чувале плажу Корал.

Према званичним информацијама из полиције, у овом догађају нема угрожених људских живота нити возила.

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Тагови :

Црна Гора

Улцињ

Плажа

пожар

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