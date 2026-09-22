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Познати тиктокер преминуо у 24. години

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22.09.2026 20:28

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Познати тиктокер преминуо у 24. години
Фото: Pixabay

Популарни тиктокер, Омар Отхмани Грбић, преминуо је у суботу, 19. септембра, у 24. години.

Омар је био интернет звијезда, а на друштвеној мрежи ТикТок пратило га је преко 235.000 људи.

Друштвене мреже преплавиле су тужне објаве о смрти младог тиктокера, познатог под надимком Грбзилла.

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Сахрана Омара Грбића биће обављена у сриједу, 23. септембра, у 14 сати на Градском гробљу Влаково.

Иза њега су остали отац Малек, мајка Ермина, као и остала многобројна родбина и пријатељи.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

преминуо Омар Отхмани Грбић

ТикТок

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