Познати тиктокер преминуо у 24. години

Аутор:АТВ редакција
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Популарни тиктокер, Омар Отхмани Грбић, преминуо је у суботу, 19. септембра, у 24. години.
Омар је био интернет звијезда, а на друштвеној мрежи ТикТок пратило га је преко 235.000 људи.
Друштвене мреже преплавиле су тужне објаве о смрти младог тиктокера, познатог под надимком Грбзилла.
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Сахрана Омара Грбића биће обављена у сриједу, 23. септембра, у 14 сати на Градском гробљу Влаково.
Иза њега су остали отац Малек, мајка Ермина, као и остала многобројна родбина и пријатељи.
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