Бурне реакције из Сарајева након посјете Жељке Цвијановић Америци

Аутор:Марко Гаврић
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Гдје ли је данас, шта ли и коме прича Жељка Цвијановић по Америци, захваљујући контактима који су направљени напорима лидера у Републици Српској? То је данас у већем фокусу бошњачких политичара него шта ће Денис Бећировић вечерас рећи пред више од 150 лидера земаља свијета, захваљујући пригодном термину ротације предсједавања Предсједништвом БиХ.
То што је Цвијановић на мјестима на којим нису бошњачки политичари најбоље лијечи мелем предизборне прилике.
"Жељка Цвијановић код Трампове шефице кабинета, а Бећировић и Конаковић се правде да нешто контролишу, пишу отворена писма. Ништа они не могу, нигдје не могу да добаце. На посљедњи НАТО самит у Анкари нису ни позвани", рекао је Бакир Изетбеговић, предсједник СДА.
"Шта је радила дипломатија? Бећировић и Фламингос? Они пишу балоне. И онда се ми чудимо што смо остали на периферији догађаја", рекао је Фахрудин Радончић, предсједник СББ-а.
Изјаве Изетбеговића и Радончића прилично су бенигне у односу на то какву су пажњу Конаковићу и Бећировићу посветили поједини медији поводом јучерашњег састанка у Бијелој кући. Магазин Став је неодговорност, индолентност и дипломатски аматеризам Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића апострофирао као озбиљну пријетњу спољнополитичким интересима БиХ. Посебну пажњу Мирза Абаз посветио је личности Сузи Вајлс и значају улоге чувара капије Бијеле куће.
"Бећировић и Конаковић надметали су се у томе ко ће више пута поновити флоскуле о "патриотизму" и "одбрани институција", док је Жељка Цвијановић сјела преко пута жене која Трампу одређује дневни распоред и усмјерава политику САД-а.
Резултат је да причу о стању у Босни и Херцеговини и регији у Бијелој кући тренутно директно пласира структура блиска Милораду Додику, док Сарајево нема никакав одговор нити приступ људима који доносе одлуке", рекао је Мирза Абаз, магазин Став.
БиХ
Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву
Абаз је нагласио како је дијелу сарајевске јавности вијест о састанку у Бијелој кући прошла неопажено или дочекана с уобичајеним подсмијехом, наводећи да за свакога ко се имало разумије у механизме глобалне моћи, тај сусрет представља прворазредни дипломатски догађај.
Самир Беговић на порталу истрага.ба закључио је текст тврдњом да се Цвијановић успјела попети на претпосљедњу степеницу која води до сусрета са самим предсједником Доналдом Трампом. Претходно је провозао Конаковића шаљивог кроз трновит пут лобирања и дипломатије и подсјетио и актуелног шефа бх дипломатије али и цијелу бх јавност на Конаковићеве самохвале како је заслужан што је БиХ ангажовала лобистичку кућу "Континентал стратеџи".
"Цијели тај посао је неславно пропао јер су Конаковић и друштво које је окупио прекршили законе Сједињених Држава, а Конаковић се, у страху од истраге Тужилаштва БиХ, правдао да се „шалио“ када је на сједници Вијећа министара БиХ казао да је његово министарство ангажовало лобистичку кућу у САД.
Такву личну и професионалну срамоту нису себи дозволиле власти Републике Српске. За разлику од неодговорног и ноншалантног Конаковића, они су успјешно ангажовали ову лобистичку кућу са којом је Конаковић намјеравао успоставити сарадњу и која им је у коначници излобирала састанак Жељке Цвијановић са шефицом кабинета предсједника САД Доналда Трампа Сузи Вајлс", рекао је Самир Беговић, Истрага.ба.
Није новост да Драган Бурсаћ има потребу да нешто напише у вези са Милорадом Додиком, Жељком Цвијановић, Србима, Босном и Херцеговином. Све у вези с најновијим текстом на порталу пленум.ба јесте.
"Док се Сарајево смије "плаћеним састанцима“, Жељка Цвијановић сједи са Сузи Вајлс једном од најмоћнијих жена Трампове Америке. Додик улаже милионе у лобирање, тражи врата и отвара их. Добри Бошњанин се и даље смије. Кад престане, могао би открити да су иза тих врата други већ испричали своју верзију будућности Босне и Херцеговине", рекао је Драган Бурсаћ, Пленум.ба.
Разговор Жељке Цвијановић и Сузи Вајлс доста је далеко од претходног тренда незапажања и исмијавања сарајевске јавности. Друштвене мреже од синоћ рјешавају дипломатску енигму звану Жељка Цвијановић у Бијелој кући.
Објаве на друштвеној мрежи Икс:
"Додик у Јерусалиму, она у Вашингтону, а гдје су багеристи?....
"Ено Цвијановића не излази из Бијеле куће, а Додик путује од Москве, Будимпеште, Вашингтона преко Тел Авива и Пекинга, не свраћа у Лакташе. За то вријеме министарство вањских послова БиХ се свађа по фејсбуку с грађанима и снима рилсове!"
"Шампиони Фејсбук политике ће нам објаснити како је Бисера ово могла, а није спријечила и да је због Фадила, Жељка умјесто у Чајничу завршила у Вашингтону.“
"Наравно да нико полуозбиљан у свијету не жели да сарађује и да се састаје са особама које се, према налазима ФБИ-а, ДЕА-е, Европола и других релевантних агенција, доводе у везу са супер нарко картелом. Тиме је отворен простор за оне друге из БиХ, који немају такве референце. Па гласали сте за то. Тачка.".
"Бећировић ће се сутра усликати са Трампом на вечери коју амерички предсједник традиционално организује за све делегације на маргинама УН-а. Бећировићев кабинет ће то представити као сусрет са Трампом иако то сликање траје 3 секунде и нема прилике за разговор".
Далеко важније питање од тога колико је тешко доћи до Сузи Вајлс је како изгледа будућност о којој су разговарали српски члан Предсједништва БиХ и први сарадник америчког предсједника. Какве ли би тек реакције биле када би јавности био познат иједан конкретан детаљ разговора.
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