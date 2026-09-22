Ванредна сједница Савјета министар БиХ: Смањују се царине на 74 врсте роба

Аутор:АТВ редакција
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Савјет министара БиХ донио је на данашњој ванредној телефонској сједници Одлуку о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа при увозу одређених роба, с циљем подршке домаћој привреди.
Одлука је донесена на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, а примјењиваће се до 31. децембра 2027. године.
У складу са Законом о царинској тарифи, одлуком су обухваћени материјали и сировине који се користе као репроматеријал у домаћој производњи. Ријеч је о робама које бх. произвођачи користе за израду готових производа, производњу производа намијењених извозу или као замјену за увозне производе.
Како је саопштено, ријеч је о материјалима и сировинама које се не могу набавити на домаћем тржишту у количинама и квалитету потребном за производњу готових производа.
Одлука је донесена на основу захтјева Спољнотрговинске коморе БиХ, ентитетских привредних комора и компанија из низа сектора. Међу њима су текстилна и кожарска индустрија, производња обуће, хемијска, металска и електроиндустрија, прехрамбена и графичка индустрија, аутомобилски сектор, производња хигијенских производа те намјенска индустрија.
Од ступања на снагу Закона о царинској тарифи, Савјет министара БиХ донио је укупно 14 одлука о привременој суспензији и смањењу царинских стопа при увозу одређених роба. Досадашње одлуке примјењивале су се на годишњем нивоу.
За 2027. годину новом одлуком обухваћене су 74 тарифне ознаке. Од тога је 68 тарифних ознака већ било обухваћено одлуком која се односи на 2026. годину, док су три ознаке уклоњене с листе, а додато је шест нових.
Одлука ступа на снагу даном доношења, биће објављена у „Службеном гласнику БиХ“, а њена примјена почиње 1. јануара 2027. године.
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