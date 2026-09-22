Logo

Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 14:54

Коментари:

3
Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут
Фото: Instagram / zeljka.cvijanovic

Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ је да истина увијек нађе свој пут, колико год је гушили и прећуткивали. Задовољство ми је што сам имала прилику да је обиђем, написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Посебне заслуге одајем организатору, Меморијалном центру Републике Српске, који чува сјећање и враћа глас који је жртвама неправедно одузет. Настављамо даље. Гдје год су други сијали лажи о српском народу - ми ћемо наставити да садимо истину", каже Цвијановићева.

Меморијални центар Републике Српске представио је у Конгресу Сједињених Америчких Држава изложбу "Упознајте српско страдање", отварајући у једном од најважнијих политичких центара свијета простор за документа, свједочанства и историјске чињенице о страдању српског народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Упознајте српско страдање

Изложба Упознајте српско страдање

Коментари (3)

Прочитајте више

Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

БиХ

Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

20 ч

2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

БиХ

Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву

20 ч

19
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

Република Српска

Цвијановић након састанка са Вајлс: Пред нама је дефинитивно боље вријеме

23 ч

4
Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић

Свијет

Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић

1 д

0

Више из рубрике

Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске

Република Српска

Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске

4 ч

7
УКЦ Српске: Први пут изведена холмијум ласерска операција простате

Република Српска

УКЦ Српске: Први пут изведена холмијум ласерска операција простате

4 ч

1
Ево колико је износила просјечна плата у августу

Република Српска

Ево колико је износила просјечна плата у августу

5 ч

1
градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Празна столица доказ Бланушине слабости

5 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима