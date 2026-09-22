Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут

Аутор:АТВ редакција
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Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ је да истина увијек нађе свој пут, колико год је гушили и прећуткивали. Задовољство ми је што сам имала прилику да је обиђем, написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Посебне заслуге одајем организатору, Меморијалном центру Републике Српске, који чува сјећање и враћа глас који је жртвама неправедно одузет. Настављамо даље. Гдје год су други сијали лажи о српском народу - ми ћемо наставити да садимо истину", каже Цвијановићева.
Меморијални центар Републике Српске представио је у Конгресу Сједињених Америчких Држава изложбу "Упознајте српско страдање", отварајући у једном од најважнијих политичких центара свијета простор за документа, свједочанства и историјске чињенице о страдању српског народа.
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