УКЦ Српске: Први пут изведена холмијум ласерска операција простате

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На Универзитетском клиничком центру Републике Српске први пут је изведена холмијум ласерска операција простате - савремена минимално инвазивна метода лијечења под менторством еминентног стручњака Олега Бурлака, начелника Уролошког одјељења Александровске болнице из Санкт Петерсбурга.
Оперисана су три пацијента, чиме УКЦ наставља да уводи савремене методе лијечења и унапређује квалитет здравствене заштите.
Ова метода примјењује се у лијечењу увећане простате, омогућавајући уклањање вишка ткива које отежава проток мокраће, уз минимално инвазиван приступ.
"Ради се о методи која је најсавременија и ласерска. То је прва операција која је направљена у БиХ. Надамо се сарадњи и даље", рекао је уролог Бранко Јовановић.
"Ово је једна од најбољих и најсавременијих процедура која се ради. Сама процедура олакшава пацијенту брз и бољи опоравак", навео је начелник Уролошког одјела Александровске болнице у Санкт Петерсбургу Олег Олегович Бурлаков.
Посјета стручњака из Санкт Петербурга је организована у циљу унапређења лијечења, ове болести и још једна потврда сарадње Републике Српске и Русије
"Ово је још један свијетао примјер нашег опредјељења да помјерамо границе, да усвајамо нове услуге да учимо, а све са циљем што бољег збрињавања наших пацијената и њиховог бржег оздрављења", истакао је в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци Никола Шобот.
На Универзитетском клиничком центру и напредне и савремене методе за дијагностику и лијечење мигрене.Недавно је на Клиници за пластично-реконструктивну хирургију успјешно изведена прва операције за хируршко лијечење мигрене на овим просторима .Формирано је и Удружење грађана "Мигрена Асоцијација Републике Српске" које сарађује са стручњацима УКЦ-а.
"Наша идеја је била са оснивањем овог удружења да подигнемо ниво његе и свијести о овој болести на виши ниво. И да стандардизујемо приступ лијечењу у данашњој ери у којој имамо доступне нове лијекове за лијечење мигрене . Такође, да учинимо да терапије буду једнако доступне свима", изјавио је неуролог УКЦ-а у Бањалуци Срђан Мавија.
"Мигрена је присутна у више од милијарду људи у свијету и она је друга која доприноси онеспособљавању. Зато је важно имати овакве иницијативе како би смо успјели да смањимо оптерећеност у популацији", истакао је доктор Игор Петршић из Београда.
Све је више обољелих од мигрене коју сматрају и болешћу савременог доба па ће увођење нових метода лијечења на УКЦ-у олакшати живот бројним пацијентима у Српској.
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