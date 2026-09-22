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Ево колико је износила просјечна плата у августу

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22.09.2026 13:01

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Ево колико је износила просјечна плата у августу
Фото: АТВ

Просјечна нето плата у августу у Републици Српској износила је 1.695 КМ и у односу на јул номинално је већа за 0,4 одсто, а реално је мања за 0,9 одсто, саопштено је из Завода за статистику.

У односу на исти мјесец претходне године плата је номинално већа за девет одсто, а реално за 3,8 одсто.

Највиша просјечна нето плата од 2.286 КМ исплаћена је у подручју стручне, научне и техничке дјелатности, а најнижа од 1.286 КМ у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерству и угоститељству.

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у августу су у просјеку биле више за 1,3 одсто у односу на јул, а у односу на август претходне године више за пет одсто, преноси Срна.

Од 12 главних одјељака производа и услуга, више цијене на годишњем нивоу забиљежене су у 10, а ниже цијене у два одјељка.

Просјечна августовска бруто плата износила је 2.616 КМ.

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Тагови :

Плата

Просјечна плата у Српској

новац

август

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