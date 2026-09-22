Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2

Аутор:АТВ редакција
Коментари:21
Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 2 кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 35,2 одсто подршке док је СДС-ов Бранко Блануша на 25,6.
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 2 спроведено је теренским путем, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.200 испитаника.
Република Српска
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1
Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују 35,2% подршке Сави Минићу и 25,6% Бранку Блануши, док је 34,3% испитаника неодлучно или није жељело одговорити, а 4,9% наводи неког другог кандидата.
"Управо због високог удјела неодлучних, поред директно измјерених резултата, примјеном статистичких метода израђен је и пројекциони сценарио, односно модел који подразумијева знатно мањи удио неодлучних бирача. Према том сценарију, Саво Минић биљежи 51,6%, Бранко Блануша 41,3%, други кандидати 4,2%, док удио неодлучних износи 2,9%. Према приказаном моделу, разлика у апсолутном броју гласова износи око 7.000 гласова", наводе из ове агенције.
Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић биљежи 42,1%, Маринко Божовић 18,0%, а Небојша Вукановић 17,9%.
"У овом случају 22,0% испитаника је неодлучно или није жељело одговорити", наводе из агенције.
Како наводе из Метрикса, највећу подршку за Народну скупштину из Изборне јединице 2 има СНСД са 47 одсто, а слиједе СДС и ПСС.
"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 47,0%, уз пројекцију 3–4 директна мандата, СДС 13,0% уз пројекцију 1–2 мандата, док Покрет Сигурна Српска биљежи 11,0%, такође уз пројекцију 1–2 мандата. Друге политичке опције заједно биљеже 10,9%, док је 18,1% испитаника неодлучно или одбија одговор", наводи се у истраживању.
Изборној јединици 2 припадају Градишка, Лакташи, Србац и Прњавор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч13
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму