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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2

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22.09.2026 12:08

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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2
Фото: ATV

Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 2 кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 35,2 одсто подршке док је СДС-ов Бранко Блануша на 25,6.

Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 2 спроведено је теренским путем, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.200 испитаника.

Саво Минић Бранко Блануша

Република Српска

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1

Трка за предсједника Републике Српске

Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују 35,2% подршке Сави Минићу и 25,6% Бранку Блануши, док је 34,3% испитаника неодлучно или није жељело одговорити, а 4,9% наводи неког другог кандидата.

"Управо због високог удјела неодлучних, поред директно измјерених резултата, примјеном статистичких метода израђен је и пројекциони сценарио, односно модел који подразумијева знатно мањи удио неодлучних бирача. Према том сценарију, Саво Минић биљежи 51,6%, Бранко Блануша 41,3%, други кандидати 4,2%, док удио неодлучних износи 2,9%. Према приказаном моделу, разлика у апсолутном броју гласова износи око 7.000 гласова", наводе из ове агенције.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења

Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић биљежи 42,1%, Маринко Божовић 18,0%, а Небојша Вукановић 17,9%.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења

"У овом случају 22,0% испитаника је неодлучно или није жељело одговорити", наводе из агенције.

Народна скупштина Републике Српске

Како наводе из Метрикса, највећу подршку за Народну скупштину из Изборне јединице 2 има СНСД са 47 одсто, а слиједе СДС и ПСС.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења

"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 47,0%, уз пројекцију 3–4 директна мандата, СДС 13,0% уз пројекцију 1–2 мандата, док Покрет Сигурна Српска биљежи 11,0%, такође уз пројекцију 1–2 мандата. Друге политичке опције заједно биљеже 10,9%, док је 18,1% испитаника неодлучно или одбија одговор", наводи се у истраживању.

Изборној јединици 2 припадају Градишка, Лакташи, Србац и Прњавор.

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Тагови :

Истраживање јавног мњења

Саво Минић

Бранко Блануша

СНСД

СДС

Избори 2026

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